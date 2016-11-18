Михайленко одержал досрочную победу над Прескоттом

Российский боксер полусреднего веса Дмитрий Михайленко одержал победу в поединке за временный титул WBC Silver. Его соперником был колумбиец Брейдис Прескотт.

Уже в первом раунде Михайленко оказался нокдауне, но сумел поднять и продолжить поединок. В дальнейшем он захватил инициативу, которая была заметна на протяжении остального времени поединка, нанес много ударов по сопернику. В седьмом раунде в на канвасе оказался уже Прескотт. Он успел подняться до окончания отсчета рефери, но в итоге сам решил отказаться от продолжения поединка.