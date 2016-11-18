Михайленко одержал досрочную победу над Прескоттом
Российский боксер полусреднего веса Дмитрий
Михайленко одержал победу в поединке за временный титул WBC Silver. Его соперником
был колумбиец Брейдис Прескотт.
Уже в первом раунде Михайленко оказался нокдауне, но сумел поднять и продолжить
поединок. В дальнейшем он захватил инициативу, которая была заметна на
протяжении остального времени поединка, нанес много ударов по сопернику. В
седьмом раунде в на канвасе оказался уже Прескотт. Он успел подняться до
окончания отсчета рефери, но в итоге сам решил отказаться от продолжения
поединка.
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