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Михайленко одержал досрочную победу над Прескоттом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер полусреднего веса Дмитрий Михайленко одержал победу в поединке за временный титул WBC Silver. Его соперником был колумбиец Брейдис Прескотт.

Уже в первом раунде Михайленко оказался  нокдауне, но сумел поднять и продолжить поединок. В дальнейшем он захватил инициативу, которая была заметна на протяжении остального времени поединка, нанес много ударов по сопернику. В седьмом раунде в на канвасе оказался уже Прескотт. Он успел подняться до окончания отсчета рефери, но в итоге сам решил отказаться от продолжения поединка.

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