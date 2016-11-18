«Монако» обыграл «Лорьян» и вышел на первое место в чемпионате Франции
Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном»
и «Монако» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».
В составе монегасков отличились Радамель
Фалькао, Тома Лемар и Габриэл Бошилиа. «Монако» набрал 29 очков и на данный момент вышел на
первое место в чемпионате Франции. Столько же у «Ниццы», на три очка меньше у «ПСЖ»
- у этих команде есть игра в запасе.
Чемпионат Франции. Лига 1
13-й тур
Матч
Голы
Фалькао 64 (0:1). Лемар 67 (0:2). Бошилиа 90 (0:3).
Состав
Лорьян: Делекруа, Белюгу (Бартельме, 80), Туре, Лаутоа, Морейра, Ле Гофф, Кафу, Марво (Аладьер, 72), Мвуемба, Уорис, Муканджо (Филиппото, 70)
Монако: Субашич, Менди, Сидибе, Эмерсон, Фабиньо, Глик, Силва (Бошилиа, 89), Лемар, Бакайоко, Мбаппе (Фалькао, 63), Жермен (Каррильо, 83)
Предупреждения:
нет - Эмерсон, 27
Судья:
Фреди Фотрель (Франция)
Место и дата
18 ноября 21:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция