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«Монако» обыграл «Лорьян» и вышел на первое место в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Монако» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».

В составе монегасков отличились Радамель Фалькао, Тома Лемар и Габриэл Бошилиа. «Монако» набрал 29 очков и на данный момент вышел на первое место в чемпионате Франции. Столько же у «Ниццы», на три очка меньше у «ПСЖ» - у этих команде есть игра в запасе.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

Матч

Лорьян - Монако - 0:3 (0:0)

Голы

Фалькао 64 (0:1). Лемар 67 (0:2). Бошилиа 90 (0:3).

Состав

Лорьян: Делекруа, Белюгу (Бартельме, 80), Туре, Лаутоа, Морейра, Ле Гофф, Кафу, Марво (Аладьер, 72), Мвуемба, Уорис, Муканджо (Филиппото, 70)

Монако: Субашич, Менди, Сидибе, Эмерсон, Фабиньо, Глик, Силва (Бошилиа, 89), Лемар, Бакайоко, Мбаппе (Фалькао, 63), Жермен (Каррильо, 83)

Предупреждения:

нет - Эмерсон, 27

Судья:

Фреди Фотрель (Франция)

Место и дата

18 ноября 21:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция

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