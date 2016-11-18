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Клаасен и Рам обыграли Фелисино и Марка Лопесов и вышли в полуфинал Итогового турнира АТР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) завершилась групповая стадия. В полуфинал сумела пробиться пара Рейвен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США).

В последнем туре Клаасен и Рам обыграли испанскую пару Фелисиано Лопес / Марк Лопес. Итоговый счет матча – 6:3, 7:6 (8). Таким образом, Клаасен и Рам вышли в полуфинал, где сыграют с парой Джейми Маррэй/(Великобритания)/Бруно Соарес (Бразилия). Лопесы остались на третьем месте и в полуфинал не пробились.

Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Парный разряд
Группа «Флеминг/Макинрой»
3-й тур

Матч

Лопес Ф./Лопес М. (Испания) - Клаасен/Рам () - 3:6, 6:7

Место и дата

18 ноября 21:00, , Онлайн-трансляция


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