Клаасен и Рам обыграли Фелисино и Марка Лопесов и вышли в полуфинал Итогового турнира АТР
На Итоговом турнире АТР в Лондоне
(Великобритания) завершилась групповая стадия. В полуфинал сумела пробиться пара
Рейвен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США).
В последнем туре Клаасен и Рам обыграли испанскую
пару Фелисиано Лопес / Марк Лопес. Итоговый счет матча – 6:3, 7:6 (8). Таким
образом, Клаасен и Рам вышли в полуфинал, где сыграют с парой Джейми
Маррэй/(Великобритания)/Бруно Соарес (Бразилия). Лопесы остались на третьем месте
и в полуфинал не пробились.
Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Парный разряд
Группа «Флеминг/Макинрой»
3-й тур
Матч
Лопес Ф./Лопес М. (Испания) - Клаасен/Рам () - 3:6, 6:7
Место и дата
18 ноября 21:00, , Онлайн-трансляция
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