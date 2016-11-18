Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула0 : 1ЦСКА
Футбол  Рубин0 : 0Ростов
Футбол  Лорьян0 : 3Монако
Хоккей  Нефтехимик5 : 2Лада
Баскетбол  ЦСКА95 : 86Жальгирис
Теннис  Нисикори3:2Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Руни поскользнулся на бутылке и получил травму, находясь в сборной Англии

Источник:  The TimesКомментарии

Стали известны некоторые подробности скандальной истории с участием форварда сборной Англии Уэйна Руни. Выяснилось, что он травмировался при необычных обстоятельствах.

Как сообщает The Times, подтвердилась версия о том, что Руни получил травму. Он поскользнулся о бутылку с энергетическим напитком, находясь в раздевалке. В результате форвард травмировал колено не по своей вине. В связи с этим издание утверждает, что Уэйн был отправлен в расположение клуба из сборной не из-за употребления алкоголя, а именно из-за повреждения.

Ранее таблоид The Sun сообщил, что Руни был исключен из состава национальной команды перед матчем со сборной Испании за пьянку в баре. 

Согласно информации источника, в отеле, где остановилась сборная Англии, проходила частная свадебная вечеринка. Он утверждает, что футболист «красных дьяволов» заявился прямо в тренировочном костюме и сильно напился, употребляя пиво и вино в баре до самого утра. Также источник предоставил фотографии с вечеринки, в которой поучаствовал нападающий.

При этом и.о главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что отъезд Руни в «Юнайтед» связан с травмой. Эту версию в своей статье и подтверждает The Times.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Руни готов сыграть с «Арсеналом»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с нападающим Уэйном Руни. Он отметил, что скандальная ситуация в сборной Англии не повлияла на готовность футболиста принять участие в ближайшем матче против «Арсенала» в чемпионате Англии.Конте – лучший тренер АПЛ по итогам октября, Азар – лучший футболист (фото)Наставник «Челси» Антонио Конте признан лучшим тренером октября в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.ВИДЕО ДНЯ: Фабрегас «протроллил» Агуэро, забив гол с «мертвого» углаПолузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в рамках рекламы своих новых бутс от компании Puma решил подшутить над форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.Арсен Венгер: Пьянка Руни? Каждый футболист должен думать о последствияхГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.Ничья Карлсена и Карякина, поражение «молодежки» в Канаде и $700 млн за АПЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.«Реал» готов предложить «Арсеналу» 25 млн фунтов за РэмзиТренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом готовят предложение лондонскому «Арсеналу» по покупке валлийского полузащитника Аарона Рэмзи, сообщает The Sun.Китайская компания купила права на трансляции матчей АПЛ за 700 млн долларовАнглийская премьер-лига продала права на трансляции матчей Китайской компании за 700 миллионов долларов, сообщает Associated Press.Кристоф Дюгарри: Ибрагимович не является великим футболистомБывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри рассказал о своем отношении к нападающему «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу.Неймар пытается убедить Коутиньо перейти в «Барселону»Нападающий «Барселоны» Неймар хочет видеть в команде своего соотечественника полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо. Он беседовал Коутиньо по этому поводу.Диего Форлан: В «Ливерпуле» сейчас нет игрока уровня Луиса Суареса, но Коутиньо очень хорошБывший форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан высказался о выступлении «Ливерпуля» в нынешнем сезоне, отметив полузащитника «красных» Филиппе Коутиньо, а также наставника команды Юргена Клоппа.Футбольная ассоциация Англии планирует назначить Саутгейта главным тренером сборнойИсполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн сообщил, что и.о главного тренера национальной сборной Гарет Саутгейт может встать у руля команды на постоянной основе.Патрис Эвра: Только такие, как Скоулз никогда не получали от главного тренераЗащитник «Ювентуса» Патрис Эвра поздравил с днем рождения экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пола Скоулза с днем рождения.«Арсенал» нацелился на форварда «Норшеллана»Руководство «Арсенала» рассматривает возможность приобретения нападающего датского «Норшеллана» Маркуса Ингвартсена, сообщает Mirror.Юрген Клопп: Легенды футбола пили и курили, как черти, поэтому историю с Руни скоро забудутГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.Арсен Венгер: Обсудим с Санчесом его участие в игре с «Манчестер Юнайтед»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о физическом состоянии полузащитника Алексиса Санчеса, который находясь в расположении сборной Чили получил травму.Арсен Венгер: Не стоит превращать матч «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед» в противостояние Венгер – МоуриньюГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Юнайтед» в рамках 12-го тура АПЛ.Арсен Венгер: Рэшфорд может застать врасплох любого защитника, это очень опасный футболистГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем с «Манчестер Юнайтед» отметил игру форварда «красных» дьяволов» Маркуса Рэшфорда.«Манчестер Юнайтед» готов платить Кейну 150 тысяч фунтов в неделюТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью заинтересован в услугах нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна.«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения МессиРуководство «Манчестер Юнайтед» не планирует приобретать форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает The Sun.День в истории. Луишу Нани – 30 лет!17 ноября свой 30-й день рождения отмечает полузащитник сборной Португалии и «Валенсии», чемпион Европы-2016 Луиш Нани.

Англия
Англиякалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение