Руни поскользнулся на бутылке и получил травму, находясь в сборной Англии

Стали известны некоторые подробности скандальной истории с участием форварда сборной Англии Уэйна Руни. Выяснилось, что он травмировался при необычных обстоятельствах.

Как сообщает The Times, подтвердилась версия о том, что Руни получил травму. Он поскользнулся о бутылку с энергетическим напитком, находясь в раздевалке. В результате форвард травмировал колено не по своей вине. В связи с этим издание утверждает, что Уэйн был отправлен в расположение клуба из сборной не из-за употребления алкоголя, а именно из-за повреждения.

Ранее таблоид The Sun сообщил, что Руни был исключен из состава национальной команды перед матчем со сборной Испании за пьянку в баре.

Согласно информации источника, в отеле, где остановилась сборная Англии, проходила частная свадебная вечеринка. Он утверждает, что футболист «красных дьяволов» заявился прямо в тренировочном костюме и сильно напился, употребляя пиво и вино в баре до самого утра. Также источник предоставил фотографии с вечеринки, в которой поучаствовал нападающий.

При этом и.о главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что отъезд Руни в «Юнайтед» связан с травмой. Эту версию в своей статье и подтверждает The Times.



