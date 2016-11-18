Руни поскользнулся на бутылке и получил травму, находясь в сборной Англии
Стали известны некоторые подробности скандальной
истории с участием форварда сборной Англии Уэйна Руни. Выяснилось, что он
травмировался при необычных обстоятельствах.
Как сообщает The Times, подтвердилась версия о том, что Руни получил
травму. Он поскользнулся о бутылку с энергетическим напитком, находясь в
раздевалке. В результате форвард травмировал колено не по своей вине. В связи с
этим издание утверждает, что Уэйн был отправлен в расположение клуба из сборной
не из-за употребления алкоголя, а именно из-за повреждения.
Ранее таблоид The Sun
сообщил, что Руни был исключен из состава национальной команды перед матчем со
сборной Испании за пьянку в баре.
Согласно
информации источника, в отеле, где остановилась сборная Англии, проходила
частная свадебная вечеринка. Он утверждает, что футболист «красных дьяволов»
заявился прямо в тренировочном костюме и сильно напился, употребляя пиво и вино
в баре до самого утра. Также источник предоставил фотографии с вечеринки, в которой
поучаствовал нападающий.
При
этом и.о главного тренера сборной Англии Гарет
Саутгейт заявил, что отъезд Руни в «Юнайтед» связан с травмой. Эту версию в
своей статье и подтверждает The Times.