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Кучук был замечен на базе киевского «Динамо»

Источник:  ДинамоманияКомментарии

Известный белорусский тренер Леонид Кучук посетил базу киевского «Динамо». Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует «Динамомания», 57-летний специалист прибыл на тренировочную базу киевлян. Он наблюдал за игрой молодежной команды «Динамо» против «Стали».

Последним местом работы Кучука в России была «Кубань». Также он тренировал московский «Локомотив» и белгородский «Салют». В Украине он также работал с киевским «Арсеналом».

Напомним, что главным тренером киевского «Динамо» является Сергей Ребров.

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