Кучук был замечен на базе киевского «Динамо»
Известный белорусский тренер Леонид Кучук
посетил базу киевского «Динамо». Об этом сообщают украинские СМИ.
Как информирует «Динамомания», 57-летний специалист прибыл на тренировочную базу киевлян. Он
наблюдал за игрой молодежной команды «Динамо» против «Стали».
Последним местом работы Кучука в России была «Кубань».
Также он тренировал московский «Локомотив» и белгородский «Салют». В Украине он
также работал с киевским «Арсеналом».
Напомним, что главным тренером киевского «Динамо»
является Сергей Ребров.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически