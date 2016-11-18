Хавьер Грасия: Мы приняли меры предосторожности против контратак «Ростова»
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился
впечатлениями после матча против «Ростова» в 14-м туре чемпионата России.
Напомним, что матч завершился вничью – 0:0.
«Игра получилась такой, как мы предполагали. Соперник выставил наиболее сильный состав, который был у них. Команды действовали организованно. Мы приняли определенные меры предосторожности. В частности в плане контратак «Ростова», поскольку это один из основных компонентов игры, после которых они забивают голы. В этом плане мы контролировали ход встречи.
В целом получился равный матч. Были
моменты и у соперника, и у нас. Можно вспомнить удар
Камболова после розыгрыша углового», - цитирует Грасию «Матч ТВ».
После этого матча «Ростов», набрав 21 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» занимает восьмое место. В следующем туре 27 ноября «Ростов» примет дома «Анжи». «Рубин» днем ранее встретится в Москве с ЦСКА.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)
Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)
Предупреждения:
Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция