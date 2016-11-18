Хавьер Грасия: Мы приняли меры предосторожности против контратак «Ростова»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился впечатлениями после матча против «Ростова» в 14-м туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью – 0:0.

«Игра получилась такой, как мы предполагали. Соперник выставил наиболее сильный состав, который был у них. Команды действовали организованно. Мы приняли определенные меры предосторожности. В частности в плане контратак «Ростова», поскольку это один из основных компонентов игры, после которых они забивают голы. В этом плане мы контролировали ход встречи.

В целом получился равный матч. Были моменты и у соперника, и у нас. Можно вспомнить удар Камболова после розыгрыша углового», - цитирует Грасию «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов», набрав 21 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» занимает восьмое место. В следующем туре 27 ноября «Ростов» примет дома «Анжи». «Рубин» днем ранее встретится в Москве с ЦСКА.