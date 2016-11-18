Кристиан Нобоа: Пора прекращать играть в -15 градусов
Полузащитник
«Ростова» поделился впечатлениями после матча против «Рубина» в 14-м туре
чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).
— Было сложно, очень холодно. Обе команды хотели играть,
но было очень холодно, получился тяжелый мяч. Концентрацию было тяжело
сохранять.
— Без травм обошлось?
— Хорошо,
что обошлось без травм. В случае с Федором Кудряшовым тоже.
— Для вас это была особенная игра?
— Для
меня эта игра не была особенной. Тяжелый матч, хороший стадион, приятно
играть.
— Пора прекращать играть в России
в минус 15?
— Да,
пора прекращать. Я хотел дать пас верхом, но мяч постоянно шел низом.
Нужно в два раза больше концентрироваться, - цитирует Нобоа «Матч ТВ».
После
этого матча «Ростов», набрав 21 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной
таблице чемпионата России. «Рубин» занимает восьмое место.
В следующем туре 27 ноября «Ростов» примет дома «Анжи». «Рубин» днем ранее встретится в Москве с ЦСКА.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)
Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)
Предупреждения:
Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция