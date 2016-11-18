Кристиан Нобоа: Пора прекращать играть в -15 градусов

Полузащитник «Ростова» поделился впечатлениями после матча против «Рубина» в 14-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

— Было сложно, очень холодно. Обе команды хотели играть, но было очень холодно, получился тяжелый мяч. Концентрацию было тяжело сохранять.

— Без травм обошлось?

— Хорошо, что обошлось без травм. В случае с Федором Кудряшовым тоже.

— Для вас это была особенная игра?

— Для меня эта игра не была особенной. Тяжелый матч, хороший стадион, приятно играть.

— Пора прекращать играть в России в минус 15?

— Да, пора прекращать. Я хотел дать пас верхом, но мяч постоянно шел низом. Нужно в два раза больше концентрироваться, - цитирует Нобоа «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов», набрав 21 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» занимает восьмое место.

В следующем туре 27 ноября «Ростов» примет дома «Анжи». «Рубин» днем ранее встретится в Москве с ЦСКА.