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Рубен Рочина: Матч с «Ростовом» был сложным, вязким

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина поделился впечатлениями после матча против «Рубина» в 14-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

— В первом тайме в игре команд было больше тактики и организованности. Мы атаковали немного, но хорошо защищались. Во втором тайме мы подустали, игра стала более хаотичной. Это один из самых сложных матчей за сезон для «Рубина» в тактическом плане.

— А в физическом?

 — И в физическом тоже. Мало было простора для игры. Прессинг «Ростова» был хорошим.

— Согласны, что у «Ростова» было больше возможностей для победы?

— Мы пытались проводить контратаки, но матч получился сложным, вязким. Было мало моментов, однако ничья лучше, чем поражение. У нас было много движения в центре и удалось создать два момента, когда мы почти забили. Жонатас опасно бил, Руслан Камболов мог отличиться после розыгрыша углового, - цитирует Рочину «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов», набрав 21 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» занимает восьмое место.

В следующем туре 27 ноября «Ростов» примет дома «Анжи». «Рубин» днем ранее встретится в Москве с ЦСКА.

Матч

Рубин - Ростов - 0:0

Состав

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)

Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)

Предупреждения:

Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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