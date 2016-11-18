Рубен Рочина: Матч с «Ростовом» был сложным, вязким
Полузащитник
«Рубина» Рубен Рочина поделился впечатлениями после матча против «Рубина»
в 14-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).
— В первом тайме в игре команд было больше
тактики и организованности. Мы атаковали немного, но хорошо
защищались. Во втором тайме мы подустали, игра стала более хаотичной.
Это один из самых сложных матчей за сезон для «Рубина»
в тактическом плане.
— А в физическом?
—
И в физическом тоже. Мало было простора для игры. Прессинг «Ростова»
был хорошим.
— Согласны, что у «Ростова» было
больше возможностей для победы?
— Мы пытались
проводить контратаки, но матч получился сложным, вязким. Было мало
моментов, однако ничья лучше, чем поражение. У нас было много движения
в центре и удалось создать два момента, когда мы почти забили.
Жонатас опасно бил, Руслан Камболов мог отличиться после розыгрыша углового, -
цитирует Рочину «Матч ТВ».
После
этого матча «Ростов», набрав 21 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной
таблице чемпионата России. «Рубин» занимает восьмое место.
В
следующем туре 27 ноября «Ростов» примет дома «Анжи». «Рубин» днем ранее
встретится в Москве с ЦСКА.
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80) Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77) Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57 Алексей Николаев (Россия) 18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
Матч
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)
Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)
Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57
Алексей Николаев (Россия)
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция