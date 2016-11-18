Рубен Рочина: Матч с «Ростовом» был сложным, вязким

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина поделился впечатлениями после матча против «Рубина» в 14-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

— В первом тайме в игре команд было больше тактики и организованности. Мы атаковали немного, но хорошо защищались. Во втором тайме мы подустали, игра стала более хаотичной. Это один из самых сложных матчей за сезон для «Рубина» в тактическом плане.

— А в физическом?

— И в физическом тоже. Мало было простора для игры. Прессинг «Ростова» был хорошим.

— Согласны, что у «Ростова» было больше возможностей для победы?

— Мы пытались проводить контратаки, но матч получился сложным, вязким. Было мало моментов, однако ничья лучше, чем поражение. У нас было много движения в центре и удалось создать два момента, когда мы почти забили. Жонатас опасно бил, Руслан Камболов мог отличиться после розыгрыша углового, - цитирует Рочину «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов», набрав 21 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» занимает восьмое место.

В следующем туре 27 ноября «Ростов» примет дома «Анжи». «Рубин» днем ранее встретится в Москве с ЦСКА.