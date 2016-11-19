Карлсен и Карякин завершили вничью шестую партию матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен завершили вничью шестую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

Таким образом, после шести партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный – 3:3. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

Седьмая партия состоится в воскресенье. Карякин будет играть белыми фигурами.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.