Карлсен и Карякин завершили вничью шестую партию матча за шахматную корону
Российский гроссмейстер
Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен завершили вничью шестую партию матча
за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.
Таким образом, после шести партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный – 3:3. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.
Седьмая партия состоится в воскресенье. Карякин будет играть белыми фигурами.
Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.
Призовой фонд матча – один миллион долларов.
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