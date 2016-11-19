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«РБ Лейпциг» обыграл «Байер» и вышел в лидеры бундеслиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Байера» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии уступили клубу «РБ Лейпциг».

Встреча, прошедшая в пятницу в Леверкузене на «Бай-Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по голу забили Эмиль Форсберг и Вилли Орбан. У хозяев по мячу забили Кевин Кампль и Юлиан Брандт, а Юлиан Баумгартлингер забил гол в собственные ворота. Отметим, что на 54-й минуте Хакан Чалханоглу не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 27 очков и вышел в единоличные лидеры бундеслиги. 24 очка и матч в запасе имеет «Бавария». У «Байера» осталось 16 очков. Он идет восьмым.

В матчах следующего тура «Байер» 26 ноября на выезде сыграет с «Баварией», а «РБ Лейпциг» 25 ноября в гостях сразится с «Фрайбургом».

Матч

Байер - РБ Лейпциг - 2:3 (2:1)

Голы

Кампль 2 (1:0). Баумгартлингер 4 (1:1 - автогол). Брандт 45 (2:1). Форсберг 67 (2:2). Орбан 81 (2:3).

Состав

Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Венделль, Та, Баумгартлингер (Хавертц, 83), Чалханоглу (Волланд, 64), Брандт, Кампль, Арангис, Мехмеди (Эрнандес, 74)

РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Комппер (Шмитц, 30), Орбан, Демме, Ильзанкер, Кейта, Вернер, Поульсен (Бурк, 64), Забитцер, Форсберг (Кайзер, 90)

Незабитые пенальти

Чалханоглу (Байер), 54

Предупреждения:

Топрак, 73 - Орбан, 51; Ильзанкер, 52; Кейта, 56

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

18 ноября 22:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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