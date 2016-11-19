«РБ Лейпциг» обыграл «Байер» и вышел в лидеры бундеслиги
Футболисты «Байера» в
домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии уступили клубу «РБ Лейпциг».
Встреча, прошедшая в пятницу
в Леверкузене на «Бай-Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их
составе по голу забили Эмиль Форсберг и Вилли Орбан. У хозяев по мячу забили
Кевин Кампль и Юлиан Брандт, а Юлиан Баумгартлингер забил гол в собственные
ворота. Отметим, что на 54-й минуте Хакан Чалханоглу не сумел реализовать
пенальти.
Таким образом, «РБ Лейпциг»
набрал 27 очков и вышел в единоличные лидеры бундеслиги. 24 очка и матч в
запасе имеет «Бавария». У «Байера» осталось 16 очков. Он идет восьмым.
В матчах следующего тура «Байер» 26 ноября на выезде сыграет с «Баварией», а «РБ Лейпциг» 25 ноября в гостях сразится с «Фрайбургом».
Матч
Байер - РБ Лейпциг - 2:3 (2:1)
Голы
Кампль 2 (1:0). Баумгартлингер 4 (1:1 - автогол). Брандт 45 (2:1). Форсберг 67 (2:2). Орбан 81 (2:3).
Состав
Байер: Лено, Топрак, Хенрихс, Венделль, Та, Баумгартлингер (Хавертц, 83), Чалханоглу (Волланд, 64), Брандт, Кампль, Арангис, Мехмеди (Эрнандес, 74)
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Комппер (Шмитц, 30), Орбан, Демме, Ильзанкер, Кейта, Вернер, Поульсен (Бурк, 64), Забитцер, Форсберг (Кайзер, 90)
Незабитые пенальти
Чалханоглу (Байер), 54
Предупреждения:
Топрак, 73 - Орбан, 51; Ильзанкер, 52; Кейта, 56
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
18 ноября 22:30, БайАрена, Онлайн-трансляция