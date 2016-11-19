«РБ Лейпциг» обыграл «Байер» и вышел в лидеры бундеслиги

Футболисты «Байера» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии уступили клубу «РБ Лейпциг».

Встреча, прошедшая в пятницу в Леверкузене на «Бай-Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по голу забили Эмиль Форсберг и Вилли Орбан. У хозяев по мячу забили Кевин Кампль и Юлиан Брандт, а Юлиан Баумгартлингер забил гол в собственные ворота. Отметим, что на 54-й минуте Хакан Чалханоглу не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 27 очков и вышел в единоличные лидеры бундеслиги. 24 очка и матч в запасе имеет «Бавария». У «Байера» осталось 16 очков. Он идет восьмым.

В матчах следующего тура «Байер» 26 ноября на выезде сыграет с «Баварией», а «РБ Лейпциг» 25 ноября в гостях сразится с «Фрайбургом».