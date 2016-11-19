«Бетис» в Севилье обыграл «Лас-Пальмас»

Футболисты «Бетиса» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Лас-Пальмасу».

Встреча, прошедшая в пятницу в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Бруно Гонсалес и Айсса Манди.

Таким образом, «Бетис» набрал 14 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице. У «Лас-Пальмаса» осталось 16 очков. Он идет девятым.

В матчах следующего тура «Бетис» 25 ноября в гостях сыграет с «Эйбаром», а «Лас-Пальмас» 28 ноября примет «Атлетик».