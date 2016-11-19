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«Бетис» в Севилье обыграл «Лас-Пальмас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Бетиса» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Лас-Пальмасу».

Встреча, прошедшая в пятницу в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Бруно Гонсалес и Айсса Манди.

Таким образом, «Бетис» набрал 14 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице. У «Лас-Пальмаса» осталось 16 очков. Он идет девятым.

В матчах следующего тура «Бетис» 25 ноября в гостях сыграет с «Эйбаром», а «Лас-Пальмас» 28 ноября примет «Атлетик».

Матч

Бетис - Лас-Пальмас - 2:0 (2:0)

Голы

Гонсалес 27 (1:0). Манди 45 (2:0).

Состав

Бетис: Адан, Донк, Мартинес, Песселья, Манди, Гонсалес, Петрос, Пиччини, Себальос (Брашанац, 83), Хоакин (Мусонда, 77), Кастро (Санабрия, 70)

Лас-Пальмас: Варас, Лемос (Симон, 77), Маседо, Момо (Гомес, 68), Кастельяно Д. (Гарсия Д., 29), Боатенг, Бигас, Меса, Тана, Араухо, Виера

Предупреждения:

нет - Гомес, 88

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

18 ноября 22:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

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