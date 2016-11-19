«Лилль» дома уступил «Лиону»

Футболисты «Лилля» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции проиграли «Лиону».

Встреча, прошедшая в городе Вильнев-д’Аск, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе на третьей минуте отличился Максвелл Корне. Хозяева доигрывали встречу вдесятером – на 55-й минуте за две желтые карточки с поля был удален Юнусс Санкаре.

Таким образом, «Лион» набрал 22 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. У «Лилля» осталось десять очков. Он идет 18-м.

В матчах следующего тура «Лилль» 26 ноября в гостях сыграет с «Нантом», а «Лион» 27 ноября примет «ПСЖ».