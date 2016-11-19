«Лилль» дома уступил «Лиону»
Футболисты «Лилля» в домашнем
матче 13-го тура чемпионата Франции проиграли «Лиону».
Встреча, прошедшая в городе
Вильнев-д’Аск, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе на
третьей минуте отличился Максвелл Корне. Хозяева доигрывали встречу вдесятером –
на 55-й минуте за две желтые карточки с поля был удален Юнусс Санкаре.
Таким образом, «Лион» набрал
22 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. У «Лилля» осталось
десять очков. Он идет 18-м.
В матчах следующего тура «Лилль» 26 ноября в гостях сыграет с «Нантом», а «Лион» 27 ноября примет «ПСЖ».
Матч
Голы
Корне 3 (0:1).
Состав
Лилль: Эньеама, Берья, Баша, Корчиа, Сумаоро, Амаду, Санхаре, Мавуба (Биссума, 61), Амальфитано (Лопеш, 57), де Превиль (Терье, 83), Эдер
Лион: Лопеш, Рыбус (Вальбуэна, 80), Рафаэл, Янга-Мбива, Морель, Дьякаби, Толиссо, Гоналонс, Ферри (Дардер, 74), Корне, Ляказетт
Предупреждения:
Санхаре, 21; Корчиа, 26; де Превиль, 45 - Корне, 32; Рафаэл, 74; Дьякаби, 76
Удаления:
Санхаре, 55 - нет
Судья:
Жером Мигелгорри (Франция)
Место и дата
18 ноября 22:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция