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«Лилль» дома уступил «Лиону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Лилля» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции проиграли «Лиону».

Встреча, прошедшая в городе Вильнев-д’Аск, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе на третьей минуте отличился Максвелл Корне. Хозяева доигрывали встречу вдесятером – на 55-й минуте за две желтые карточки с поля был удален Юнусс Санкаре.

Таким образом, «Лион» набрал 22 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. У «Лилля» осталось десять очков. Он идет 18-м.

В матчах следующего тура «Лилль» 26 ноября в гостях сыграет с «Нантом», а «Лион» 27 ноября примет «ПСЖ».

Матч

Лилль - Лион - 0:1 (0:1)

Голы

Корне 3 (0:1).

Состав

Лилль: Эньеама, Берья, Баша, Корчиа, Сумаоро, Амаду, Санхаре, Мавуба (Биссума, 61), Амальфитано (Лопеш, 57), де Превиль (Терье, 83), Эдер

Лион: Лопеш, Рыбус (Вальбуэна, 80), Рафаэл, Янга-Мбива, Морель, Дьякаби, Толиссо, Гоналонс, Ферри (Дардер, 74), Корне, Ляказетт

Предупреждения:

Санхаре, 21; Корчиа, 26; де Превиль, 45 - Корне, 32; Рафаэл, 74; Дьякаби, 76

Удаления:

Санхаре, 55 - нет

Судья:

Жером Мигелгорри (Франция)

Место и дата

18 ноября 22:45, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция

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