Сергей Карякин: Магнус играл блестяще

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен играл блестяще в шестой партии матча за мировую шахматную корону.

«Магнус играл блестяще. Я ничего не смог сделать. Каждая наша партия протекает в упорной борьбе. Да, порой я недоволен некоторыми своими решениями, но в целом игрой удовлетворен», - приводит Dagbladet.no слова россиянина.

Карякин и Карлсен завершили вничью шестую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. Таким образом, после шести партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный – 3:3.

За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.