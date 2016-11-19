Сергей Карякин: Магнус играл блестяще
Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает,
что действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен играл блестяще
в шестой партии матча за мировую шахматную корону.
«Магнус играл блестяще. Я ничего не смог сделать.
Каждая наша партия протекает в упорной борьбе. Да, порой я недоволен некоторыми
своими решениями, но в целом игрой удовлетворен», - приводит Dagbladet.no слова
россиянина.
Карякин и Карлсен завершили вничью шестую партию
матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. Таким образом,
после шести партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный – 3:3.
За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.
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