Владислав Третьяк: Сбор российской «молодежки» начнется 8 декабря
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав
Третьяк сообщил, что сбор национальной команды перед молодежным чемпионатом
мира начнется 8 декабря.
«Сбор нашей молодежной команды перед
чемпионатом мира начинается 8 декабря. В состав вольются многие игроки,
постепенно выходящие на ведущие роли в КХЛ, в частности звено Кирилл Капризов –
Михаил Воробьев – Александр Полунин, защитник СКА Егор Рыков, вратарь
«Магнитки» Илья Самсонов и многие другие», - приводит «Р-Спорт»
комментарий Третьяка, который предоставила пресс-служба ФХР.
Молодежная сборная России в ноябре проиграла со счетом 2-4 традиционную серию сборным канадских юниорских лиг. Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в Торонто и Монреале с 26 декабря по 5 января.
Матч
Юниорская Лига Квебека - Россия (U-20) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Комтуа (Барре-Булье, Ален), 3:20 (1:0). Костин (Щемеров, Карнаухов), 32:37 (1:1). Фонтэйн (Фортэн), 32:45 (2:1). Беуден (Фортэн, Фонтэйн), 47:36 (3:1). Комтуа (Ален), 57:25 (4:1 - мен.).
Место и дата
18 ноября 03:00, Центр Анри-Леонард, Онлайн-трансляция