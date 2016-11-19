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Владислав Третьяк: Сбор российской «молодежки» начнется 8 декабря

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что сбор национальной команды перед молодежным чемпионатом мира начнется 8 декабря.

«Сбор нашей молодежной команды перед чемпионатом мира начинается 8 декабря. В состав вольются многие игроки, постепенно выходящие на ведущие роли в КХЛ, в частности звено Кирилл Капризов – Михаил Воробьев – Александр Полунин, защитник СКА Егор Рыков, вратарь «Магнитки» Илья Самсонов и многие другие», - приводит «Р-Спорт» комментарий Третьяка, который предоставила пресс-служба ФХР.

Молодежная сборная России в ноябре проиграла со счетом 2-4 традиционную серию сборным канадских юниорских лиг. Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в Торонто и Монреале с 26 декабря по 5 января.

Матч

Юниорская Лига Квебека - Россия (U-20) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы:

Комтуа (Барре-Булье, Ален), 3:20 (1:0). Костин (Щемеров, Карнаухов), 32:37 (1:1). Фонтэйн (Фортэн), 32:45 (2:1). Беуден (Фортэн, Фонтэйн), 47:36 (3:1). Комтуа (Ален), 57:25 (4:1 - мен.).

Место и дата

18 ноября 03:00, Центр Анри-Леонард, Онлайн-трансляция

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