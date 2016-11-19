Владислав Третьяк: Сбор российской «молодежки» начнется 8 декабря

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что сбор национальной команды перед молодежным чемпионатом мира начнется 8 декабря.

«Сбор нашей молодежной команды перед чемпионатом мира начинается 8 декабря. В состав вольются многие игроки, постепенно выходящие на ведущие роли в КХЛ, в частности звено Кирилл Капризов – Михаил Воробьев – Александр Полунин, защитник СКА Егор Рыков, вратарь «Магнитки» Илья Самсонов и многие другие», - приводит «Р-Спорт» комментарий Третьяка, который предоставила пресс-служба ФХР.

Молодежная сборная России в ноябре проиграла со счетом 2-4 традиционную серию сборным канадских юниорских лиг. Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в Торонто и Монреале с 26 декабря по 5 января.