Вылегжанин выиграл гонку на 10 км на стартах в Финляндии
Российский лыжник Максим Вылегжанин стал
победителем индивидуальной гонки на 10 километров на соревнованиях в финском
Саариселькя. Россиянин преодолел дистанцию за 29 минут 20,8 секунды.
Второе место занял другой представитель России - Станислав
Волженцев (проиграл 2,7 секунды), третье - представитель Казахстана Алексей
Полторанин (+3,3).
У женщин в гонке на 5 километрах три первых места
остались за россиянками. Победительница - Юлия Чекалева (18.30,03), второе
место заняла Юлия Белокурова (+3,2), третье - Алиса Жамбалова (+10,3).
Эти старты являются отборочными для сборной
России, по результатам которых будет укомплектована команда на первые этапы
Кубка мира сезона-2016/17.
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