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Вылегжанин выиграл гонку на 10 км на стартах в Финляндии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский лыжник Максим Вылегжанин стал победителем индивидуальной гонки на 10 километров на соревнованиях в финском Саариселькя. Россиянин преодолел дистанцию за 29 минут 20,8 секунды.

Второе место занял другой представитель России - Станислав Волженцев (проиграл 2,7 секунды), третье - представитель Казахстана Алексей Полторанин (+3,3).

У женщин в гонке на 5 километрах три первых места остались за россиянками. Победительница - Юлия Чекалева (18.30,03), второе место заняла Юлия Белокурова (+3,2), третье - Алиса Жамбалова (+10,3).

Эти старты являются отборочными для сборной России, по результатам которых будет укомплектована команда на первые этапы Кубка мира сезона-2016/17.

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