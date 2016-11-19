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Вихлянцева вышла в 1/2 финала турнира в Лиможе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в полуфинал турнира во французском Лиможе, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.

Вихлянцева в четвертьфинале уверенно в двух партиях победила немку Тамару Корпач со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

За выход в финал соревнований Вихлянцева поборется с первой ракеткой турнира француженкой Каролин Гарсией.

Во втором полуфинале еще одна представительница России Екатерина Александрова поборется со второй сеяной – представительницей Франции Ализе Корне.

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