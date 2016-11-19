Вихлянцева вышла в 1/2 финала турнира в Лиможе
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в
полуфинал турнира во французском Лиможе, призовой фонд которого составляет 115
тысяч долларов.
Вихлянцева в четвертьфинале уверенно в двух
партиях победила немку Тамару Корпач со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1
час 11 минут.
За выход в финал соревнований Вихлянцева
поборется с первой ракеткой турнира француженкой Каролин Гарсией.
Во втором полуфинале еще одна представительница
России Екатерина Александрова поборется со второй сеяной – представительницей
Франции Ализе Корне.
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