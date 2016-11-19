Димитрис Итудис: ЦСКА ни на секунду не терял уверенности в матче с «Жальгирисом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что баскетболисты его клуба ни на секунду не теряли уверенности в победе в матче с литовским «Жальгирисом», даже проигрывая девять очков в середине третьей четверти.

«Нам нужно было реабилитироваться после поражения от «Дарушафаки», к тому же мы играли без (травмированного) Нандо де Коло. Этот матч многое показал. Важно, что, проигрывая девять очков в третьей четверти, мы сохраняли концентрацию, показали свою лучшую защиту, ни на секунду не теряли уверенности в победе», - приводит «Р-Спорт» слова Итудиса.

ЦСКА в пятницу со счетом 95:86 обыграл «Жальгирис» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы реабилитировались за поражение от турецкой «Дарушафаки», которой они уступили в среду (83:91).