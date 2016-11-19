Магнус Карлсен: Каждый шанс при игре черными фигурами нужно считать бонусом

Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил, что любой шанс при игре черными фигурами стоит считать бонусом в матче за мировую шахматную корону против россиянина Сергея Карякина.

«Жаль, но я мог бы вести в счете. Вчера мне повезло, я смог выбраться из затруднительного положения. Каждый шанс при игре черными фигурами стоит считать бонусом», - приводит Dagbladet.no слова Карлсена.

Карякин и Карлсен завершили вничью шестую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. Таким образом, после шести партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный – 3:3.

За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.