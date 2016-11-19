Магнус Карлсен: Каждый шанс при игре черными фигурами нужно считать бонусом
Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер
Магнус Карлсен заявил, что любой шанс при игре черными фигурами стоит считать
бонусом в матче за мировую шахматную корону против россиянина Сергея Карякина.
«Жаль, но я мог бы вести в счете. Вчера мне
повезло, я смог выбраться из затруднительного положения. Каждый шанс при игре
черными фигурами стоит считать бонусом», - приводит Dagbladet.no слова Карлсена.
Карякин
и Карлсен завершили вничью шестую партию матча за мировую шахматную корону,
который проходит в Нью-Йорке. Таким образом, после шести партий, каждая из
которых завершилась вничью, счет равный – 3:3.
За ходом
партии вы могли следить ЗДЕСЬ.
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