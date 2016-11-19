Нисикори уступил Чиличу, но вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Японский теннисист Кей Нисикори уступил хорвату Марину Чиличу в заключительном матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

В пятницу Чилич победил Нисикори в матче группы Джона Макинроя в трех партиях со счетом 3:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась почти два часа. Несмотря на поражение, японский теннисист вышел в полуфинал турнира со второго места. С первого места в плей-офф вышел шотландец Энди Маррей.

В полуфинальных матчах итогового турнира ATP в субботу Нисикори встретится с сербом Новаком Джоковичем, а Маррей – с канадцем Милошем Раоничем.