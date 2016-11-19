Нисикори уступил Чиличу, но вышел в полуфинал итогового турнира ATP
Японский теннисист Кей Нисикори уступил хорвату
Марину Чиличу в заключительном матче группового этапа итогового турнира
Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
В пятницу Чилич победил Нисикори в матче группы
Джона Макинроя в трех партиях со счетом 3:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась почти
два часа. Несмотря на поражение, японский теннисист вышел в полуфинал турнира
со второго места. С первого места в плей-офф вышел шотландец Энди Маррей.
В полуфинальных матчах итогового турнира ATP в
субботу Нисикори встретится с сербом Новаком Джоковичем, а Маррей – с канадцем
Милошем Раоничем.
Итоговый
турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Одиночный разряд
Матч
Нисикори К. (Япония) - Чилич М. (Хорватия) - 6:3, 2:6, 3:6
Место и дата
18 ноября 23:15, , Онлайн-трансляция