Валерий Масалитин: У ЦСКА в Лиге чемпионов никаких шансов нет

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что у команды нет шансов на удачное выступление в Лиге чемпионов.

– «Ростов» еще под вопросом, а у ЦСКА при такой игре шансов вообще нет. Чудеса случаются, но почему-то они происходят не с нашими командами, - сказал Масалитин.

Напомним, что после четырех туров ЦСКА набрал 2 очка и занимает последнее место в группе Е Лиги чемпионов. У «Ростова» 1 очко и аналогичная позиция в группе D.