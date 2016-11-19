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Валерий Масалитин: У ЦСКА в Лиге чемпионов никаких шансов нет

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что у команды нет шансов на удачное выступление в Лиге чемпионов.

– «Ростов» еще под вопросом, а у ЦСКА при такой игре шансов вообще нет. Чудеса случаются, но почему-то они происходят не с нашими командами, - сказал Масалитин.

Напомним, что после четырех туров ЦСКА набрал 2 очка и занимает последнее место в группе Е Лиги чемпионов. У «Ростова» 1 очко и аналогичная позиция в группе D.

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