Ковалев и Уорд уложились в лимит полутяжелого веса (видео)
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев и американец Андре Уорд прошли процедуру взвешивания перед завтрашним поединком.
Боксеры успешно уложились в лимит полутяжелого веса (175 фунтов; 79,378 кг). Примечательно, что оба боксера в аккурат уложились в весовой лимит, показав 175 фунтов.
Напомним, поединок между Ковалевым и Уордом состоится 19 ноября (в России – 20-го). Ковалев провел на профессиональном ринге 31 боев, в которых одержал 30 побед (26 – нокаутом) при одной ничьей. В активе Уорда – 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках.
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