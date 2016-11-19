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Валерий Масалитин: За «Ростов» в Лиге чемпионов не стыдно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин сравнил армейцев и «Ростов» по выступлению в Лиге чемпионов.

– В денежном плане у них ситуация может даже хуже, чем у ЦСКА, но ребята выходят и бьются. Они мотивированы. Для них Лига чемпионов - мечта. Может, последний раз играют в этом турнире. Поэтому они стараются и играют, поэтому выкладываются. За них не стыдно. Команда показывает свой максимум, - сказал Масалитин.

Напомним, что после четырех туров ЦСКА набрал 2 очка и занимает последнее место в группе Е Лиги чемпионов. У «Ростова» 1 очко и аналогичная позиция в группе D.

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