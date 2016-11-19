«Питтсбург» в овертайме дожал «Айлендерс»
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра»,
завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе
забросили Сидни Кросби, Тревор Дейли и Крис Летанг. У хозяев отличились Брок
Нельсон и Антони Бовилье.
Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 13
минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, один раз заблокировал
бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 17
минут, нанес четыре броска, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с
показателем полезности «плюс два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 23 ноября в 06:00 (мск) в гостях сыграют с «Анахаймом», а «Питтсбург» 20 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Баффало».
Матч
Айлендерс - Питтсбург - 2:3 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кросби (Куниц, Летанг), 15:19 (0:1 - бол.). Нелсон (Таварес, Строум), 21:51 (1:1 - бол.). Бьювилье 22:34 (2:1). Дэйли (Куниц, Кессел), 33:55 (2:2). Летанг (Кросби), 61:24 (2:3).
Место и дата
19 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция