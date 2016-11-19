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«Питтсбург» в овертайме дожал «Айлендерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Сидни Кросби, Тревор Дейли и Крис Летанг. У хозяев отличились Брок Нельсон и Антони Бовилье.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 13 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 17 минут, нанес четыре броска, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 23 ноября в 06:00 (мск) в гостях сыграют с «Анахаймом», а «Питтсбург» 20 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Баффало».

Матч

Айлендерс - Питтсбург - 2:3 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Кросби (Куниц, Летанг), 15:19 (0:1 - бол.). Нелсон (Таварес, Строум), 21:51 (1:1 - бол.). Бьювилье 22:34 (2:1). Дэйли (Куниц, Кессел), 33:55 (2:2). Летанг (Кросби), 61:24 (2:3).

Место и дата

19 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция


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