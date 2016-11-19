«Питтсбург» в овертайме дожал «Айлендерс»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Сидни Кросби, Тревор Дейли и Крис Летанг. У хозяев отличились Брок Нельсон и Антони Бовилье.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 13 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 17 минут, нанес четыре броска, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 23 ноября в 06:00 (мск) в гостях сыграют с «Анахаймом», а «Питтсбург» 20 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Баффало».