Голевой пас Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».
Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась
со счетом 1:0 в пользу хозяев льда. В их составе отличился Джей Бигл.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 17 минут,
нанес два броска, отдал голевой пас, отметился силовым приемом, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 19 минут,
нанес четыре броска, совершил четыре силовых приема, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду более 19
минут, нанес два броска, совершил два силовых приема, один раз заблокировал
бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 19
минут, трижды заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 20 ноября в 20:30 (мск) примет «Коламбус», а «Детройт» 21 ноября в 03:30 (мск) дома сыграет с «Калгари».
Матч
Вашингтон - Детройт - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Место и дата
19 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция