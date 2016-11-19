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Голевой пас Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев льда. В их составе отличился Джей Бигл.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 17 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, отметился силовым приемом, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 19 минут, нанес четыре броска, совершил четыре силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду более 19 минут, нанес два броска, совершил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 19 минут, трижды заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 20 ноября в 20:30 (мск) примет «Коламбус», а «Детройт» 21 ноября в 03:30 (мск) дома сыграет с «Калгари».

Матч

Вашингтон - Детройт - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Бигл (Орлов), 54:49 (1:0).

Место и дата

19 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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