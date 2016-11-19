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25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» одолеть «Рейнджерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Вильям Карлссон, Сэм Ганье, Мэтт Калверт и Бун Дженнер. У гостей по разу отличились Михаэль Грабнер и Мика Зибанеджад.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 25 из 27 бросков в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 20 ноября в 20:30 (мск) в гостях сыграет против «Вашингтона», а «Рейнджерс» 21 ноября в 03:00 (мск) примут «Флориду».

Матч

Коламбус - Рейнджерс - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы:

Карлссон 16:34 (1:0). Ганье 25:38 (2:0). Грабнер 31:04 (2:1). Зибанежад (Холден, Скджей), 48:32 (2:2). Калверт (Карлссон, Мюррей), 51:35 (3:2 - мен.). Дженнер (Эткинсон), 59:59 (4:2 - п.в.).

Место и дата

19 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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