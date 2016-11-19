25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» одолеть «Рейнджерс»

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Вильям Карлссон, Сэм Ганье, Мэтт Калверт и Бун Дженнер. У гостей по разу отличились Михаэль Грабнер и Мика Зибанеджад.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 25 из 27 бросков в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 20 ноября в 20:30 (мск) в гостях сыграет против «Вашингтона», а «Рейнджерс» 21 ноября в 03:00 (мск) примут «Флориду».