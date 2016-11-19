25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» одолеть «Рейнджерс»
Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со
счетом 4:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Вильям
Карлссон, Сэм Ганье, Мэтт Калверт и Бун Дженнер. У гостей по разу отличились Михаэль Грабнер
и Мика Зибанеджад.
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч,
парировав 25 из 27 бросков в створ.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 20 ноября в 20:30 (мск) в гостях сыграет против «Вашингтона», а «Рейнджерс» 21 ноября в 03:00 (мск) примут «Флориду».
Матч
Коламбус - Рейнджерс - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Карлссон 16:34 (1:0). Ганье 25:38 (2:0). Грабнер 31:04 (2:1). Зибанежад (Холден, Скджей), 48:32 (2:2). Калверт (Карлссон, Мюррей), 51:35 (3:2 - мен.). Дженнер (Эткинсон), 59:59 (4:2 - п.в.).
Место и дата
19 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция