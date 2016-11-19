«Каролина» обыграла «Монреаль», Марков отдал два голевых паса
Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Монреаль».
Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась со
счетом 3:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Джефф Скиннер,
Теуво Терявяйнен и Виктор Раск. У гостей по разу отличились Джефф Питри и Эндрю
Шоу.
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов продолжает
восстанавливаться после болезни.
Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл более 23 минут,
нанес два броска, отдал два голевых паса, окончив матч с показателем полезности
«плюс два».
Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду более 19
минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 21 ноября в 01:00 (мск) примет «Виннипег», а «Монреаль» 20 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Торонто».