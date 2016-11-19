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«Каролина» обыграла «Монреаль», Марков отдал два голевых паса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Монреаль».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Джефф Скиннер, Теуво Терявяйнен и Виктор Раск. У гостей по разу отличились Джефф Питри и Эндрю Шоу.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов продолжает восстанавливаться после болезни.

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл более 23 минут, нанес два броска, отдал два голевых паса, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду более 19 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 21 ноября в 01:00 (мск) примет «Виннипег», а «Монреаль» 20 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Торонто».

Матч

Каролина - Монреаль - 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Голы:

Петри (Марков, Юдон), 34:19 (0:1). Скиннер (Хэйнси, Ахо), 43:12 (1:1). Теравайнен (Хэйнси, Фолк), 47:43 (2:1). Раск (Линдхольм), 49:02 (3:1). Шоу (Марков, Петри), 55:29 (3:2).

Место и дата

19 ноября 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

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