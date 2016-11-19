25 сэйвов Бобровского, два паса Маркова и очередная ничья Карякина с Карлсеном. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра субботы.

1). Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе победителей отличился российский вратарь Сергей Бобровский, парировавший 25 из 27 бросков.

2). «Монреаль» без Александра Радулова на выезде уступил «Каролине» - 2:3. В двух голевых атаках гостей поучаствовал россиянин Андрей Марков, отдавший две голевых передчи.

3). Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен завершили вничью шестую партию матча за мировую шахматную корону. После шести партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный – 3:3. После партии Карякин похвалил соперника, сказав, что он действовал блестяще. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

4). Футболисты «Байера» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии уступили клубу «РБ Лейпциг» - 2:3. Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 27 очков и вышел в единоличные лидеры бундеслиги. 24 очка и матч в запасе имеет «Бавария».

5). Футбольный эксперт Александр Бубнов не исключает, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко, дисквалифицированный на два года за употребление кокаина, может завершить карьеру.

6). Баскетболисты ЦСКА в домашнем матче Евролиги обыграли «Жальгирис» - 95:86, реабилитировавшись за поражение в среду от «Дарушафаки». В составе армейского клуба 25 очков набрал серб Милош Теодосич. После игры наставник ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что баскетболисты его клуба ни на секунду не теряли уверенности в победе.

7). Издание The Times сообщает, что английский футболист Уэйн Руни был отправлен в расположение клуба из сборной не из-за употребления алкоголя, а все-таки из-за травмы, которую получил при необычных обстоятельствах. Руни поскользнулся о бутылку с энергетическим напитком, находясь в раздевалке.

8). Сбор российской «молодежки» перед чемпионатом мира начнется 8 декабря, сообщил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в Торонто и Монреале с 26 декабря по 5 января.

9). Российский лыжник Максим Вылегжанин стал победителем индивидуальной гонки на 10 километров на соревнованиях в финском Саариселькя. У женщин в гонке на 5 километрах три первых места остались за россиянками. Победительница - Юлия Чекалева второе место заняла Юлия Белокурова третье - Алиса Жамбалова.

10). Определились полуфинальные пары итогового тура Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне. В субботу японец Кей Нисикори встретится с сербом Новаком Джоковичем, а шотландец Энди Маррей – с канадцем Милошем Раоничем.

Именинница: 19 ноября свое 17-летие отмечает российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании, Евгения Медведева.

Видео дня: Волосы как лишний вес. Боец Саманта Диас отрезала волосы, чтобы уложиться в весовую категорию.

Цитата дня: «Число участников клубного чемпионата мира по футболу может вырасти до 32» (Джанни Инфантино).

Блог дня: Играл с кайфом. О закате карьеры Еременко.