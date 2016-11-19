«Калгари» проиграл «Чикаго», Анисимов и Панарин отдали по передаче
Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».
Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом»,
завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Райан Хартман, Брент Сибрук и Мариан Госса. У хозяев по разу отличились Сэм
Беннетт и Шон Монахан.
Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду более 17
минут, схлопотал две минуты штрафа, отдал голевой пас, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 16 минут, нанес два
броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 21 ноября в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Чикаго» 20 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером».
Матч
Калгари - Чикаго - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы:
Хартман (Анисимов), 7:42 (0:1). Беннетт (Брауэр, Монахан), 23:33 (1:1). Монахан (Брауэр, Беннетт), 27:03 (2:1). Сибрук (Кит, Кейн), 34:34 (2:2 - бол.). Хосса (Панарин, Кемпны), 57:37 (2:3).
Место и дата
19 ноября 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция