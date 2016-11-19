«Калгари» проиграл «Чикаго», Анисимов и Панарин отдали по передаче

Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Райан Хартман, Брент Сибрук и Мариан Госса. У хозяев по разу отличились Сэм Беннетт и Шон Монахан.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду более 17 минут, схлопотал две минуты штрафа, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 16 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 21 ноября в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Чикаго» 20 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером».