Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Локомотив
Футбол  Динамо- : -Зенит-2
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Арсенал
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Калгари» проиграл «Чикаго», Анисимов и Панарин отдали по передаче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Райан Хартман, Брент Сибрук и Мариан Госса. У хозяев по разу отличились Сэм Беннетт и Шон Монахан.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду более 17 минут, схлопотал две минуты штрафа, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 16 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 21 ноября в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Чикаго» 20 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером».

Матч

Калгари - Чикаго - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы:

Хартман (Анисимов), 7:42 (0:1). Беннетт (Брауэр, Монахан), 23:33 (1:1). Монахан (Брауэр, Беннетт), 27:03 (2:1). Сибрук (Кит, Кейн), 34:34 (2:2 - бол.). Хосса (Панарин, Кемпны), 57:37 (2:3).

Место и дата

19 ноября 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артемий Панарин: Надеюсь, СКА выиграет Кубок Гагарина в этом годуРоссийский форвард «Чикаго» Артемий Панарин верит, что СКА выиграет Кубок Гагарина.Кучеров возглавил гонку бомбардиров в НХЛ. Тарасенко – 7-й, Анисимов – 10-йРоссийский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров в матче с «Баффало» забросил шайбу, что позволило ему возглавить гонку бомбардиров в НХЛ.Бэкстрем, Оши и Фролик названы звездами дня в НХЛФорвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем признан первой звездой среды в НХЛ. В матче с «Питтсбургом» (7:1) 28-летний швед набрал 5 (2+3) очков.Эл Монтойя: Только Дацюк забивал такие голы, как КейнГолкипер «Монреаля» Эл Монтойя высказался о голе форварда «Чикаго» Патрика Кейна в матче команд в регулярном чемпионате НХЛ.«Чикаго» обыграл «Монреаль». Марков набрал два очка, Радулов - одноВ матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:2.Анисимов сыграет с «Монреалем»Форвард «Чикаго» Артем Анисимов попадет в заявку команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем».Павел Буре: Пусть Анисимов забьет сорок голов. Вот тогда и сравним его с ФедоровымИзвестный форвард Павел Буре прокомментировал выступление в НХЛ форварда «Чикаго» Артема Анисимова.Вот уж Овечкин удивил в матче с «Чикаго»! Пять гвоздей НХЛ (видео)Вот уж Овечкин удивил в матче с «Чикаго»! Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Вашингтон» в овертайме дожал «Чикаго», Орлов и Панарин отдали по голевому пасуХоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Вашингтону».«Крутая драка Панарина в матче в «Сент-Луисом». Смотрите!» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Крутая драка Панарина в матче в «Сент-Луисом». Смотрите!» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Панарин признан второй звездой дня в НХЛНа официальном сайте НХЛ опубликованы имена звезд очередного игрового дня.Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Сент-Луисом»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Чикаго».Джоэл Кенневилл: Анисимов отлично вписался в командуГлавный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл поделился мнением о российском форварде Артеме Анисимове.Валерий Каменский: Анисимов всегда отдается работе на 100%Олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил самоотдачу и трудолюбие российского форварда «Чикаго» Артема Анисимова.Макдэвид догнал Анисимова в гонке бомбардиров НХЛНападающий «Эдмонтон» Коннор Макдэвид в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:4) выполнил три голевые передачи.Якупов пропустит третий матч «Сент-Луиса» подряд по решению тренераФорвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов не сыграет в матче против «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом в своем твиттере сообщил американский журналист Джереми Разерфорд.Мариан Хосса: Перед своим голом 2-3 раза терял шайбуФорвард «Чикаго» Мариан Хосса рассказал о своей победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3 OT), которая принесла ему 1100-е очко в НХЛ.Анисимов продлил результативную серию до 11 матчейФорвард «Чикаго» Артем Анисимов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3 OT). Теперь результативная серия 28-летнего российского нападающего составляет 11 игр.Каммаллери, Тэйвс и Кинкейд признаны звездами дня в НХЛФорвард «Нью-Джерси» Майк Каммаллери назван первой звездой воскресенья в НХЛ.«Овечкин скоро наберет 1000 очков, а Варламов винит себя». 5 гвоздей НХЛ«Овечкин скоро наберет 1000 очков, а Варламов винит себя». 5 гвоздей НХЛВ рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Калгари
Калгарикалендарьстатистика
Артём Анисимов
Артём Анисимоввсе новости
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости

Cпецпредложение