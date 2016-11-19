Иванушкин тащит Москву наверх
Форвард ХК «Динамо-Москва» и сборной России Евгений Иванушкин, забив пять мячей в двух матчах против «Родины» помог своей команде одержать две победы.
Москвичи в межсезонье сильно омолодили состав. Из золотой гвардии на лед выходят лишь вратарь Кирилл Хвалько, защитник Андрей Золотарев, хавбек Сергей Шабуров и форвард Евгений Иванушкин. Сейчас на счету Евгения 15 мячей и он с большим отрывом лидирует в списке снайперов.
В восточной группе отметим успех «Уральского трубника» в Кемерове и третью подряд победу действующего чемпиона страны «Енисея». В следующих двух турах любителей хоккея с мячом ждет интересное противостояние «Байкал-Энергии» и «СКА-Нефтяника» в Иркутске.
СТАТИСТИКА
ЗАПАД
Динамо-Москва — Родина (Киров) – 7:5 и 4:3.
Водник (Архангельск) — Динамо-Казань – 3:2 и 3:2.
20-21 ноября,
воскресенье-поне
ВОСТОК
Кузбасс (Кемерово) — Уральский трубник (Первоуральск) – 5:5 и 3:7.
Енисей (Красноярск) — Сибсельмаш (Новосибирск) – 12:3 и 7:3.
20-21 ноября,
воскресенье-поне
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