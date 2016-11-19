Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Локомотив
Футбол  Динамо- : -Зенит-2
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Арсенал
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иванушкин тащит Москву наверх

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард ХК «Динамо-Москва» и сборной России Евгений Иванушкин, забив пять мячей в двух матчах против «Родины» помог своей команде одержать две победы.

Москвичи в межсезонье сильно омолодили состав. Из золотой гвардии на лед выходят лишь вратарь Кирилл Хвалько, защитник Андрей Золотарев, хавбек Сергей Шабуров и форвард Евгений Иванушкин. Сейчас на счету Евгения 15 мячей и он с большим отрывом лидирует в списке снайперов.

В восточной группе отметим успех «Уральского трубника» в Кемерове и третью подряд победу действующего чемпиона страны «Енисея». В следующих двух турах любителей хоккея с мячом ждет интересное противостояние «Байкал-Энергии» и «СКА-Нефтяника» в Иркутске.

СТАТИСТИКА

ЗАПАД

Динамо-Москва — Родина (Киров) – 7:5 и 4:3.

Водник (Архангельск) — Динамо-Казань – 3:2 и 3:2.

20-21 ноября, воскресенье-понедельник. Волга — Старт, Водник — Родина, Динамо — Динамо-Казань.

ВОСТОК

Кузбасс (Кемерово) — Уральский трубник (Первоуральск) – 5:5 и 3:7.

Енисей (Красноярск) — Сибсельмаш (Новосибирск) – 12:3 и 7:3.

20-21 ноября, воскресенье-понедельник. Байкал-Энергия — СКА-Нефтяник, Енисей — Уральский трубник, Кузбасс — Сибсельмаш.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 НОЯБРЯ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Янко: В Иркутске не нужно уговаривать болельщиков пойти на хоккейВладимир Янко: В Иркутске не нужно уговаривать болельщиков пойти на хоккейПеред домашними матчами со «СКА-Нефтяником» спортивный директор «Байкал-Энергии» побывал в студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске.«Енисей» возвращается в лидирующую группуПосле трех поражений на старте чемпионата России действующий чемпион страны одержал три победы подряд.Московское «Динамо» снова победило «Родину»Московское «Динамо» победило кировскую «Родину» в матче мужской Суперлиги со счетом 4:3.«Водник» переиграл «Динамо-Казань»В последнем матче игрового дня архангельский «Водник» на родном льду с большим трудом справился с казанским «Динамо» (3:2).«Трубник» не забил два пенальти, но вырвал ничью в Кемерове«Уральский трубник» продолжает турне по Сибири.Хет-трик Миргазова позволил «Енисею» разгромить «Сибсельмаш»Чемпион России трех последних лет провел первый матч на своем льду. В присутствии 1800 зрителей «Енисей» разгромил «Сибсельмаш» 12:3.Московское «Динамо» одержало вторую победу в чемпионате РоссииМосквичи на своем льду переиграли кировскую «Родину» 7:5.«Енисей» учится играть без Ломанова и Джусоева«Енисей» учится играть без Ломанова и ДжусоеваПосле четырех туров чемпионата России по хоккею с мячом лидерство в своих конференциях захватили «Волга» и «СКА-Нефтяник».«Сибсельмаш» и «Трубник» обменялись победамиДва матча этих команд прошли в Новосибирске. В первом верх взяли хозяева (4:3), а в ответной встрече гости взяли реванш с таким же счетом.В двух матчах «Волга» забила 20 мячейУльяновская команда дважды на своем льду переиграла ХК «Динамо-Москва» 9:0 и 11:6. Четыре мяча в этих встречах на счету Игоря Ларионова.«СКА-Нефтяник» одержал очередную победуПовторный матч с «Кузбассом» в родной «Арене Ерофей» хабаровчане выиграли 14:3. По три мяча забили Кристофер Фагерстрем и Павел Рязанцев.«Енисей» разгромил «Байкал-Энергию»После поражения от «Байкал-Энергии» в первой встрече (3:4) второй матч красноярский «Енисей» провел более собранно и крупно победил 10:3.«Водник» победил впервые в сезонеАрхангельский «Водник» одержал гостевую победу над нижегородским «Стартом» в матче 3-го тура Суперлиги со счетом 4:3.«Волга» забила московскому «Динамо» 9 головУльяновская «Волга» разгромила московское «Динамо» в матче 3-го тура Суперлиги со счетом 9:0.«Енисей» потерпел третье поражение подряд в чемпионате«Байкал-Энергия» обыграл «Енисей» в матче 3-го тура Суперлиги со счетом 4:3. С таким же счетом «Сибсельмаш» победил «Уральский Трубник».«СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс»«СКА-Нефтяник» победил «Кузбасс» в матче 3-го тура Суперлиги со счетом 8:6.Фагерстрем хочет выиграть чемпионаты страны и мираФагерстрем хочет выиграть чемпионаты страны и мираНовичок «СКА-Нефтяника» Кристоффер Фагерстрем о переезде на Дальний Восток и победе в Кубке России.«Матч! Наш спорт» покажет чемпионат России по хоккею с мячом11 и 12 ноября болельщиков ожидают прямые трансляции матчей XXV Чемпионата России на телеканале «Матч! Наш спорт».Чемпион начинает с двух поражений в ХабаровскеЧемпион начинает с двух поражений в ХабаровскеВ понедельник и вторник в пяти городах прошли два первых тура чемпионата России.«СКА-Нефтяник» второй раз подряд обыграл чемпионаИ второй матч в Хабаровске между «СКА-Нефтяником» и «Енисеем» завершился убедительной победой хозяев льда (4:0).
Чемпионат России по хоккею с мячом
Чемпионат России по хоккею с мячом
ХКМ Динамо-Москва
ХКМ Динамо-Москва
ХКМ Родина
ХКМ Родина

Cпецпредложение