Иванушкин тащит Москву наверх

Форвард ХК «Динамо-Москва» и сборной России Евгений Иванушкин, забив пять мячей в двух матчах против «Родины» помог своей команде одержать две победы.

Москвичи в межсезонье сильно омолодили состав. Из золотой гвардии на лед выходят лишь вратарь Кирилл Хвалько, защитник Андрей Золотарев, хавбек Сергей Шабуров и форвард Евгений Иванушкин. Сейчас на счету Евгения 15 мячей и он с большим отрывом лидирует в списке снайперов.

В восточной группе отметим успех «Уральского трубника» в Кемерове и третью подряд победу действующего чемпиона страны «Енисея». В следующих двух турах любителей хоккея с мячом ждет интересное противостояние «Байкал-Энергии» и «СКА-Нефтяника» в Иркутске.

СТАТИСТИКА

ЗАПАД

Динамо-Москва — Родина (Киров) – 7:5 и 4:3.

Водник (Архангельск) — Динамо-Казань – 3:2 и 3:2.

20-21 ноября, воскресенье-поне дельник. Волга — Старт, Водник — Родина, Динамо — Динамо-Казань.

ВОСТОК

Кузбасс (Кемерово) — Уральский трубник (Первоуральск) – 5:5 и 3:7.

Енисей (Красноярск) — Сибсельмаш (Новосибирск) – 12:3 и 7:3.

20-21 ноября, воскресенье-поне дельник. Байкал-Энергия — СКА-Нефтяник, Енисей — Уральский трубник, Кузбасс — Сибсельмаш.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 НОЯБРЯ



