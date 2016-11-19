Геннадий Столяров: Нам сейчас любой ценой нужны победы

Капитан «Нефтехимика» Геннадий Столяров поделился впечатлениями от победы над «Ладой».

- Сложно сейчас сказать, нашли ли мы свою игру. У нас новый главный тренер, да и я в команде человек новый. Мы ищем свою игру, работаем над этим на тренировках. Стараемся далеко не заглядывать, готовимся к каждому конкретному матчу. Нам сейчас любой ценой нужны победы, пытаемся залезть в восьмёрку.

Безусловно, на «Кузню» будет серьёзный настрой. Сейчас нет слабых команд в лиге, а нам очень нужны очки. Поэтому на каждого соперника у нас будет запредельный настрой. Только за счёт настроя и самоотдачи можно побеждать.



Работаем над большинством. У нас сейчас иностранцы отлично разыгрывают. У них пошло дело, и пусть так дальше продолжается, мы только рады. Мы много удалялись, потому что, наверное, сказывалась какая-то нервозность. И удаления какие-то глупые — то вшестером, то шайбу выбросим. Думаю, это идёт от большого желания. Хотим сыграть надёжнее, но через победы придёт уверенность, - цитирует Столярова официальный сайт «Нефтехимика».

Напомним. в пятницу «Нефтехимик» уверенно переиграл «Ладу» в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 5:2.