Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Локомотив
Футбол  Динамо- : -Зенит-2
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Арсенал
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Столяров: Нам сейчас любой ценой нужны победы

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Капитан «Нефтехимика» Геннадий Столяров поделился впечатлениями от победы над «Ладой».

- Сложно сейчас сказать, нашли ли мы свою игру. У нас новый главный тренер, да и я в команде человек новый. Мы ищем свою игру, работаем над этим на тренировках. Стараемся далеко не заглядывать, готовимся к каждому конкретному матчу. Нам сейчас любой ценой нужны победы, пытаемся залезть в восьмёрку.

Безусловно, на «Кузню» будет серьёзный настрой. Сейчас нет слабых команд в лиге, а нам очень нужны очки. Поэтому на каждого соперника у нас будет запредельный настрой. Только за счёт настроя и самоотдачи можно побеждать.

Работаем над большинством. У нас сейчас иностранцы отлично разыгрывают. У них пошло дело, и пусть так дальше продолжается, мы только рады. Мы много удалялись, потому что, наверное, сказывалась какая-то нервозность. И удаления какие-то глупые — то вшестером, то шайбу выбросим. Думаю, это идёт от большого желания. Хотим сыграть надёжнее, но через победы придёт уверенность, - цитирует Столярова официальный сайт «Нефтехимика».

Напомним. в пятницу «Нефтехимик» уверенно переиграл «Ладу» в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 5:2.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА расторг контракт с Бадом ХоллоуэемМосковский ЦСКА расторг контракт с канадским форвардом Бадом Холлоуэем, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.«Каждый капитан выберет себе по женщине…» Пять советов по Матчу звезд КХЛ«Каждый капитан выберет себе по женщине…» Пять советов по Матчу звезд КХЛЛига объявила о новом формате Матча звезд КХЛ. Обозреватель «Советского спорта» называет пять фишек, которые украсили бы этот праздник.Кого гнать из КХЛ? 13 кандидатов на вылет из нашего чемпионатаКого гнать из КХЛ? 13 кандидатов на вылет из нашего чемпионатаОбозреватель «Советского спорта» предлагает обсудить решение сократить нашу лигу, «присев» на экватор нашего чемпионата.Артис Аболс: Мягко говоря, многовато пропускаемГлавный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».Андрей Назаров: Очень сложно играть «бэк ту бэк» с одним и тем же противникомГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».Мэтт Эллисон: Встреча со «Слованом» – это будет большой матч для насНападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Слованом».«Нефтехимик» дома обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 5:2 в пользу «Нефтехимика».Лео Комаров: Продолжаю следить за успехами «Динамо»Нападающий «Торонто» Лео Комаров рассказал, что продолжает следить за московским «Динамо».Сергей Гимаев: Последние Матчи звезд КХЛ были очень слабыми, теперь будет другой уровеньЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился мнением об изменении формата Матча звезд КХЛ.Валерий Каменский: Для зрителей новый формат Матча звезд КХЛ будет более увлекательнымОлимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о преимуществах нового формата Матча звезд КХЛ.Владимир Ткачев: Могли лучше провести выездную сериюФорвард «Ак Барса» Владимир Ткачев высказал мнение о текущем положении дел в команде.Ура! Вместо тухлого Матча звезд будет битва четырех сборных. А кто капитаны?Ура! Вместо тухлого Матча звезд будет битва четырех сборных. А кто капитаны?КХЛ прислушалась к мнению болельщиков и кардинально изменило формат традиционного Матча звезд.Зинэтула Билялетдинов: Сделали ошибку, взяв Пайгина на выездную серию «Ак Барса»Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о текущей работы команды после «западного» выезда.Зинэтула Билялетдинов: Надо исправить все моменты, пока есть возможностьГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о текущей работы команды после «западного» выезда.Максим Афиногенов: Кубок Мира – не показательный турнир, главный – ОлимпиадаНападающий «Витязя» Максим Афиногенов прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира в Торонто.Максим Афиногенов: Каждая игра в чемпионате КХЛ, как войнаНападающий «Витязя» Максим Афиногенов оценил напряженность текущего чемпионата КХЛ.Павел Дацюк: Наверное, виноват, что в матче с «Автомобилистом» не всей головой был в игреКапитан СКА Павел Дацюк, защитивший ранее дипломную работу в Уральском федеральном университете, поделился впечатениями от защиты и объяснил поражение армейцев в матче с «Автомобилистом» (1:2).Покой не по карману… Колонка Сергея МикуликаПокой не по карману… Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о том, как меняются мнения тренеров после перехода из практиков в эксперты.Игорь Захаркин: Жду встречи со СКА в УфеИгорь Захаркин: Жду встречи со СКА в УфеПосле победы над «Спартаком» (4:3 ОТ) главный тренер «Салавата Юлаева» ответил на вопросы журналистов.Илья Ковальчук: Каждая игра за сборную России - огромная честьНападающий СКА Илья Ковальчук признался, что хотел бы вернуться в сборную России.

Лада
Ладакалендарьстатистика
Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
Геннадий Столяров
Геннадий Столяроввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение