Дэйна Уайт: В следующий раз Макгрегор выйдет на ринг не раньше мая

Свой следующий поединок чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях Конор Макгрегор проведет не раньше мая 2017 года из-за беременности своей девушки. Об этом журналистам сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

- Конор не будет драться раньше мая. Его девушка очень сильно переживает, когда он выходит на ринг. И Конор не хочет, чтобы она испытывала дополнительный стресс, находясь в положении, - сказал глава UFC в интервью телеканалу ESPN.

Напомним, после победы в Нью-Йорке над Эдди Альваресом Конор Макгрегор стал чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях: легкой и полулегкой. Он стал первым бойцом в истории организации, кому это удалось. За карьеру в смешанных единоборствах ирландец потерпел только три поражения при 21 победе.