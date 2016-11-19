Гарт Сноу: В проблемных ситуациях можно увидеть характер игрока
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Гарт Сноу рассказал журналистам, что, несмотря на неудачный старт команды в чемпионате, продолжает доверять главному тренеру команды Джеку Капуано.
- Я очень верю в Джека, в тренерский штаб, в наших игроков. В проблемных ситуациях хорошо то, что можно увидеть характер игрока. Конечно нашим болельщикам сейчас нелегко, у команды не все получается, но я всегда смотрю, кто готов бороться с проблемами. Не важно, кто это - игрок, тренер, менеджер… Мы все в одной команде и я доверяю всем в раздевалке, - цитирует Сноу официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в 17 матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» набрали 14 очков и занимают 15 место в таблице Восточной конференции.
Матч
Айлендерс - Питтсбург - 2:3 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кросби (Куниц, Летанг), 15:19 (0:1 - бол.). Нелсон (Таварес, Строум), 21:51 (1:1 - бол.). Бьювилье 22:34 (2:1). Дэйли (Куниц, Кессел), 33:55 (2:2). Летанг (Кросби), 61:24 (2:3).
Место и дата
19 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция