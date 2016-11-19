Гарт Сноу: В проблемных ситуациях можно увидеть характер игрока

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Гарт Сноу рассказал журналистам, что, несмотря на неудачный старт команды в чемпионате, продолжает доверять главному тренеру команды Джеку Капуано.

- Я очень верю в Джека, в тренерский штаб, в наших игроков. В проблемных ситуациях хорошо то, что можно увидеть характер игрока. Конечно нашим болельщикам сейчас нелегко, у команды не все получается, но я всегда смотрю, кто готов бороться с проблемами. Не важно, кто это - игрок, тренер, менеджер… Мы все в одной команде и я доверяю всем в раздевалке, - цитирует Сноу официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в 17 матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» набрали 14 очков и занимают 15 место в таблице Восточной конференции.