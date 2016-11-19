«Сан-Антонио» переиграл «Лейкерс», Мозгов сделал четыре подбора

Баскетболисты «Сан-Антонио» на выезде обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счетом 116:107.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал Лу Уильямс, набравший 24 очка. Тимофей Мозгов провел на площадке 13 минут, не набрав ни одного очка, сделал четыре подбора.

В составе победителей по 23 очка набрали Ламаркус Олдридж и Кавай Леонард.