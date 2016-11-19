«Сан-Антонио» переиграл «Лейкерс», Мозгов сделал четыре подбора
Баскетболисты «Сан-Антонио» на выезде обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счетом 116:107.
В составе «Лейкерс» самым результативным стал Лу Уильямс, набравший 24 очка. Тимофей Мозгов провел на площадке 13 минут, не набрав ни одного очка, сделал четыре подбора.
В составе победителей по 23 очка набрали Ламаркус Олдридж и Кавай Леонард.
Матч
Лейкерс - Сан-Антонио - 107:116
Место и дата
19 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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