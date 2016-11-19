Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Локомотив
Футбол  Динамо- : -Зенит-2
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Арсенал
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сан-Антонио» переиграл «Лейкерс», Мозгов сделал четыре подбора

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Сан-Антонио» на выезде обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча закончилась со счетом 116:107.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал Лу Уильямс, набравший 24 очка. Тимофей Мозгов провел на площадке 13 минут, не набрав ни одного очка, сделал четыре подбора.

В составе победителей по 23 очка набрали Ламаркус Олдридж и Кавай Леонард.

Матч

Лейкерс - Сан-Антонио - 107:116

Место и дата

19 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Лейкерс» прооиграли «Сан-Антонио», «Сакраменто» уступил «Клипперс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Форвард «Нью-Йорка» Порзингс будет жертвовать 500 долларов за каждый блокшотТяжелый форвард «Нью-Йорка» латыш Кристапс Поризингс объявил о благотворительной акции. За каждый совершенный им блокшот он будет жертвовать 500 долларов на баскетбольную программу для молодежи в Нью-Йорке.НБА. «Миннесота» обыграла «Филадельфию», «Юта» уступила «Чикаго» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Дэвид Блатт: В ближайшие два года в НБА не вернусьГлавный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт рассказал как провел время после отставки из «Кливленда» и высказался о своем возможном возвращении в НБА.Андрей Кириленко: Мозгов – ключевой игрок сборной и «Лейкерс»Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает центрового Тимофея Мозгова ключевым игроком сборной и «Лейкерс».НБА. «Клипперс» уступил «Мемфису», «Сакраменто» проиграл «Сан-Антонио» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» одолели «Бруклин», Мозгов набрал 20 очковБаскетболисты «Лейкерса» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете обыграли «Бруклин».НБА. «Кливленд» обыграл «Торонто», «Лейкерс» одолел «Бруклин» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.НБА. «Юта» проиграла «Мемфису», «Клипперс» победил «Бруклин» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Восемь мячей Бельгии, четыре очка Мозгова и 43 сэйва Варламова. Главные новости утраВосемь мячей Бельгии, четыре очка Мозгова и 43 сэйва Варламова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра понедельника.НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Финикс», «Портленд» победил «Денвер» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на нашем портале.Четыре очка Мозгова не спасли «Лейкерс» от разгрома в матче с «Миннесотой»Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» разгромили на домашней площадке «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:99) в рамках регулярного чемпионата НБА.НБА. «Нью-Орлеан» уступил «Лейкерс», «Торонто» обыграл «Нью-Йорк» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.8 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан»Баскетболисты «Нью-Орлеана» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс».«Американские комментаторы отметили – Мозгов выглядит замечательно»«Американские комментаторы отметили – Мозгов выглядит замечательно»Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о выездной победе «Лейкерс» над «Сакраменто» (101:91).НБА. «Вашингтон» проиграл «Кливленду», «Сан-Антонио» одолел «Детройт» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Агент Мозгова: Победа «Лейкерс» добавит Тимофею уверенностиАгент Мозгова Максим Шарифьянов – о выездной победе «Лейкерс» над «Сакраменто» (101:91).Агент Мозгова: Тима помог «Лейкерс» победитьАгент Мозгова Максим Шарифьянов – о выездной победе «Лейкерс» над «Сакраменто».РФБ покажет матч «Торонто» - «Нью-Йорк» в прямом эфиреОфициальный сайт Российской Федерации баскетбола покажет матч регулярного чемпионата НБА между «Торонто» и «Нью-Йорком» в прямом эфире.10 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Сакраменто»Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА.
Сан-Антонио
Сан-Антониокалендарьстатистика
Лейкерс
Лейкерскалендарьстатистика
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение