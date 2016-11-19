Кулижников завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира

На проходящем в японском Нагано втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников стал бронзовым призером на дистанции 1000 метров.

Золото досталось голландцу Кьелду Нейсу, пробежавшему дистанцию за 1 минуту 8,46 секунды. Серебро у его соотечественника Кая Фербия. Кулижников уступил представителю Голландии 0,34 секунды. Еще один российский спортсмен Алексей Есин финишировал с 15-м результатом.





Кубок Мира

Второй этап

Нагано (Япония)

Мужчины. 1000 м.

1. Кьелд Нейс (Нидерланды) – 1.08,46.

2. Кай Фербий Нидерланды) – 1.08,58.

3. Павел Кулижников (Россия) – 1.08,80.

…15. Алексей Есин (Россия) – 1.09,89.