Кулижников завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира
На проходящем в японском Нагано втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников стал бронзовым призером на дистанции 1000 метров.
Золото
досталось голландцу Кьелду Нейсу, пробежавшему дистанцию за 1 минуту 8,46
секунды. Серебро у его соотечественника Кая Фербия. Кулижников уступил
представителю Голландии 0,34 секунды. Еще один российский спортсмен Алексей
Есин финишировал с 15-м результатом.
Кубок Мира
Второй этап
Нагано (Япония)
Мужчины. 1000 м.
1. Кьелд Нейс (Нидерланды) – 1.08,46.
2. Кай Фербий Нидерланды) – 1.08,58.
3. Павел Кулижников (Россия) – 1.08,80.
…15. Алексей Есин (Россия) – 1.09,89.
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