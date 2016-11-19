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Анатолий Бышовец: Не мог представить, что такое может случиться с Еременко

Источник:  «Известия»Комментарии

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

- Вся эта история накладывает серьезный отпечаток не только на репутацию самого Еременко, но и ЦСКА, и сборной Финляндии. Меня несколько удивило то, что в пробе полузащитника нашли не просто запрещенный препарат, а наркотическое вещество - кокаин. Не мог представить, что такое может случиться с Романом Еременко. Я хорошо знал его отца - Алексея Еременко, он играл у меня в московском «Динамо». Также я был неплохо знаком и с его старшим братом, и у меня всегда были только положительные впечатления и воспоминания об этой семье. Слышал, что Еременко и ЦСКА будут обжаловать решение УЕФА, стараться оправдать футболиста, но лично мне кажется, что шансы крайне малы. Даже Марадоне за подобный проступок пришлось отбывать дисквалификацию сроком в 15 месяцев. Причем дважды, - рассказал Бышовец в интервью «Известиям».

Напомним, в пятницу УЕФА сообщил, что с 6 октября 2016 года 29-летний Еременко дисквалифицирован вследствие положительного допинг-теста, сданного после сентябрьского матча группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА. В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.

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