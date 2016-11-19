Александр Бубнов: «Оренбург», набравший форму, на своем поле может победить «Локомотив»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Оренбург» - «Локомотив», который состоится в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Ставлю на ничью, хотя «Оренбург», набравший форму перед перерывом, на своем поле может и победить. «Локомотиву» будет не так просто. И те, и другие постараются набрать три очка, но в итоге их поделят. Прогноз: 0:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, встреча между этими командами состоится сегодня, 19 ноября и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.