Александр Бубнов: «Оренбург», набравший форму, на своем поле может победить «Локомотив»
Футбольный эксперт Александр
Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Оренбург» - «Локомотив»,
который состоится в рамках 14-го тура чемпионата России.
«Ставлю на ничью, хотя «Оренбург»,
набравший форму перед перерывом, на своем поле может и победить. «Локомотиву»
будет не так просто. И те, и другие постараются набрать три очка, но в итоге их
поделят. Прогноз: 0:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, встреча между этими командами состоится сегодня, 19 ноября и начнется в 14:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 ноября 14:30, Газовик, Текстовая трансляция
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