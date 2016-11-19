Российские конькобежки стали третьими в командной гонке на этапе Кубка мира

Денис Юсков: Нужно было не проиграть Нюйсу и Мантиа, время было неважно

Российский конькобежец Денис Юсков рассказал, что на дистанции 1500 метров на заключительном этапе Кубка мира в Херенвене ставил цель – не проиграть голландцу Кьелду Нюйсу, чтобы обеспечить себе победу в общем зачете на этой дистанции.