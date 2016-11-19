Российские конькобежки стали третьими в командной гонке на этапе Кубка мира
На проходящем в Японии втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту женская сборная России завоевала бронзу.
Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Ольга Граф показали результат 3 минуты 59,74 секунды, уступив 4,11 секунды сборной Нидерландов, завоевавшей золотые медали Кубка мира. Серебряные награды достались японской команде.
Кубок мира
Второй этап
Нагано, Япония
Женщины. Командная гонка
1.Нидерланды - 2.58,69
2. Япония - 2.59,74
3. Россия - 3.59,74
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