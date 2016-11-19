«Арсенал» – ЦСКА. Вернблум стал лучшим по ударам, острым передачам и единоборствам
В матче 14-го тура премьер-лиги ЦСКА в гостях обыграл «Арсенал» – 1:0.
По данным InStat, ЦСКА больше владел мячом – 67% против 33%, сделал больше передач – 642 (точность – 83%) против 295 (76%), выиграл больше единоборств – 124 против 84, нанес больше ударов по воротам – 18 (1 в створ) против 7 (2), совершил больше отборов мяча – 38 (удачные – 63%) против 28 (46%).
Самым бьющим игроком матча стал Вернблум – 8 ударов (0 в створ). Наибольшее количество передач сделал Василий Березуцкий – 100 (94%), а острых передач – Головин и Вернблум – по 6 (67%). Кроме того, Вернблум чаще всех вступал в единоборства – 36 (выиграл 64%). Самым активным в дриблинге был Бурмистров – 9 обводок (4 удачных).
Вместо Еременко – Вернблум. Как ЦСКА обыграл «Арсенал»
Матч
Голы
Миланов 20 (0:1).
Состав
Арсенал: Левашов, Беляев, Хагуш, Горбатюк, Вергара, Ершов, Форбс (Власов, 81), Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Головин, Ионов (Набабкин, 73), Натхо, Вернблум, Миланов (Игнашевич, 90), Чалов (Траоре, 83)
Предупреждения:
Хагуш, 80; Горбатенко, 82 - Щенников, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция