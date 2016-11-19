«Арсенал» – ЦСКА. Вернблум стал лучшим по ударам, острым передачам и единоборствам

В матче 14-го тура премьер-лиги ЦСКА в гостях обыграл «Арсенал» – 1:0.

По данным InStat, ЦСКА больше владел мячом – 67% против 33%, сделал больше передач – 642 (точность – 83%) против 295 (76%), выиграл больше единоборств – 124 против 84, нанес больше ударов по воротам – 18 (1 в створ) против 7 (2), совершил больше отборов мяча – 38 (удачные – 63%) против 28 (46%).

Самым бьющим игроком матча стал Вернблум – 8 ударов (0 в створ). Наибольшее количество передач сделал Василий Березуцкий – 100 (94%), а острых передач – Головин и Вернблум – по 6 (67%). Кроме того, Вернблум чаще всех вступал в единоборства – 36 (выиграл 64%). Самым активным в дриблинге был Бурмистров – 9 обводок (4 удачных).