Игроки «Луча-Энергии» вышли на матч с «Шинником» с опозданием в знак протеста

Футболисты «Луча-Энергии» вышли на матч 23-го тура первенства ФНЛ против «Шинника» с опозданием на 20 минут в знак протеста против невыплаты им заработной платы.

О протесте футболистов заранее были предупреждены делегат и инспектор матча, а также футбольная национальная лига.

«Игроки нашей команды провели акцию протеста в связи с невыплатой зарплаты и вышли на игру на 20 минут позже. Через 20 минут игра началась», - сказал глава пресс-службы клуба.

Ранее игроки команды из Владивостока бойкотировали тренировки из-за задолженностей.

Из-за финансовых трудностей футболисты «Луча» 30 часов добирались на матч 21-го тура первенства ФНЛ с воронежским «Факелом», используя разные виды транспорта, в том числе московский метрополитен.

Отметим, что встреча завершилась победой «Луча-Энергии» со счетом 1:0.

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