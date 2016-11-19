Игроки «Луча-Энергии» вышли на матч с «Шинником» с опозданием в знак протеста
Футболисты «Луча-Энергии» вышли на
матч 23-го тура первенства ФНЛ против «Шинника» с опозданием на 20 минут в знак
протеста против невыплаты им заработной платы.
О протесте футболистов заранее были предупреждены делегат и инспектор матча, а также футбольная национальная лига.
«Игроки нашей команды провели акцию протеста в связи с невыплатой зарплаты и вышли на игру на 20 минут позже. Через 20 минут игра началась», - сказал глава пресс-службы клуба.
Ранее игроки команды из Владивостока бойкотировали тренировки из-за задолженностей.
Из-за финансовых трудностей футболисты «Луча» 30 часов добирались на матч 21-го тура первенства ФНЛ с воронежским «Факелом», используя разные виды транспорта, в том числе московский метрополитен.
Отметим, что встреча завершилась победой «Луча-Энергии» со счетом 1:0.
ФНЛ
23-й тур
Матч
Луч-Энергия - Шинник - 1:0 (1:0)
Голы
Столбовой 10 (1:0).
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Грицаенко, Голубев, Попов, Машнев (Кашкавал, 90), Ребко, Носов (Пономаренко, 55), Килин (Белоногов, 85), Гриднев, Столбовой
Шинник: Яшин, Чистяков, Евсеев, Царикаев, Гоцук, Нетфуллин (Подоляк, 68), Ятченко (Цховребов, 85), Низамутдинов, Султонов (Ослоновский, 76), Сиротов, Земсков
Предупреждения:
нет - Нетфуллин, 19; Мугинов, 80; Царикаев, 80
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
19 ноября 09:20, Динамо, Онлайн-трансляция