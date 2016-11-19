Евгений Малкин: Против «Айлендерс» вышли в хорошем настроении
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».
- Конечно, очень важно было после такого нокдауна, как в Вашингтоне (1:7), как можно быстрее прийти в себя, оклематься. Было заметно, как мы сегодня старались. Я видел много желания и энергии. Мне кажется, нам неплохо удалось забыть то, что случилось в прошлом, выйти на лед с хорошим настроем и одержать важную победу, - передает слова Малкина NHL.com/RU.
Напомним, что в ночь на субботу хоккеисты «Питтсбурга» переиграли в овертайме «Айлендерс» со счетом 3:2
Матч
Айлендерс - Питтсбург - 2:3 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кросби (Куниц, Летанг), 15:19 (0:1 - бол.). Нелсон (Таварес, Строум), 21:51 (1:1 - бол.). Бьювилье 22:34 (2:1). Дэйли (Куниц, Кессел), 33:55 (2:2). Летанг (Кросби), 61:24 (2:3).
Место и дата
19 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция