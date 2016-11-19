Евгений Малкин: Против «Айлендерс» вышли в хорошем настроении

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

- Конечно, очень важно было после такого нокдауна, как в Вашингтоне (1:7), как можно быстрее прийти в себя, оклематься. Было заметно, как мы сегодня старались. Я видел много желания и энергии. Мне кажется, нам неплохо удалось забыть то, что случилось в прошлом, выйти на лед с хорошим настроем и одержать важную победу, - передает слова Малкина NHL.com/RU.

Напомним, что в ночь на субботу хоккеисты «Питтсбурга» переиграли в овертайме «Айлендерс» со счетом 3:2