«Луч-Энергия» с минимальным счетом обыграл «Шинник»
В матче 23-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия»на своем поле обыграл
ярославский «Шинник» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 10-й минуте забил нападающий
хозяев поля Иван Столбовой.
Отметим, что футболисты «Луча-Энергии» вышли на поле с
опозданием в 20 минут в знак протеста против не выплаты им заработной платы.
После этого матча обе команды имеют на своем счету по 32
очка, но из-за разницы количества побед «Луч» расположился на седьмом месте, а
ярославская команда строчкой ниже.
В следующем туре команда из Владивостока 26 ноября примет на своем поле «Тюмень», а подопечные Александра Побегалова отправятся в Москву, где в этот же день сыграют со «Спартак-2».
ФНЛ
23-тур
Матч
Луч-Энергия - Шинник - 1:0 (1:0)
Голы
Столбовой 10 (1:0).
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Грицаенко, Голубев, Попов, Машнев (Кашкавал, 90), Ребко, Носов (Пономаренко, 55), Килин (Белоногов, 85), Гриднев, Столбовой
Шинник: Яшин, Чистяков, Евсеев, Царикаев, Гоцук, Нетфуллин (Подоляк, 68), Ятченко (Цховребов, 85), Низамутдинов, Султонов (Ослоновский, 76), Сиротов, Земсков
Предупреждения:
нет - Нетфуллин, 19; Мугинов, 80; Царикаев, 80
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
19 ноября 09:20, Динамо, Онлайн-трансляция