«Луч-Энергия» с минимальным счетом обыграл «Шинник»

В матче 23-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия»на своем поле обыграл ярославский «Шинник» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 10-й минуте забил нападающий хозяев поля Иван Столбовой.

Отметим, что футболисты «Луча-Энергии» вышли на поле с опозданием в 20 минут в знак протеста против не выплаты им заработной платы.

После этого матча обе команды имеют на своем счету по 32 очка, но из-за разницы количества побед «Луч» расположился на седьмом месте, а ярославская команда строчкой ниже.

В следующем туре команда из Владивостока 26 ноября примет на своем поле «Тюмень», а подопечные Александра Побегалова отправятся в Москву, где в этот же день сыграют со «Спартак-2».

ФНЛ

23-тур