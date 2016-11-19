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«Луч-Энергия» с минимальным счетом обыграл «Шинник»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 23-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия»на своем поле обыграл ярославский «Шинник» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 10-й минуте забил нападающий хозяев поля Иван Столбовой.

Отметим, что футболисты «Луча-Энергии» вышли на поле с опозданием в 20 минут в знак протеста против не выплаты им заработной платы.

После этого матча обе команды имеют на своем счету по 32 очка, но из-за разницы количества побед «Луч» расположился на седьмом месте, а ярославская команда строчкой ниже.

В следующем туре команда из Владивостока 26 ноября примет на своем поле «Тюмень», а подопечные Александра Побегалова отправятся в Москву, где в этот же день сыграют со «Спартак-2».

ФНЛ
23-тур

Матч

Луч-Энергия - Шинник - 1:0 (1:0)

Голы

Столбовой 10 (1:0).

Состав

Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Грицаенко, Голубев, Попов, Машнев (Кашкавал, 90), Ребко, Носов (Пономаренко, 55), Килин (Белоногов, 85), Гриднев, Столбовой

Шинник: Яшин, Чистяков, Евсеев, Царикаев, Гоцук, Нетфуллин (Подоляк, 68), Ятченко (Цховребов, 85), Низамутдинов, Султонов (Ослоновский, 76), Сиротов, Земсков

Предупреждения:

нет - Нетфуллин, 19; Мугинов, 80; Царикаев, 80

Судья:

Тимур Арсланбеков (Россия)

Место и дата

19 ноября 09:20, Динамо, Онлайн-трансляция

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