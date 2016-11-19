Саночники Демченко и Перетягин получили переломы рук во время тренировок

Начальник сборной России Артем Петраков рассказал, что во время тренировочных заездов саночники Виктория Демченко и Александр Перетягин получили переломы рук.

- У нас новости, к сожалению, не очень хорошие. Во время тренировочного заезда на этапе подготовки команды в Кенигзее (Германия) сломала руку Виктория Демченко. А немного позже, на трассе чемпионата мира в Иглсе (Австрия) на тренировке такую же травму, перелом руки, получил Александр Перетягин.

Мы очень надеемся, что оба спортсмена вернутся в строй к Новому году, - цитирует Петракова «Р-Спорт».