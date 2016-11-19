Российская пара Степанова/Букин стали третьими на этапе Гран-при в Пекине
Российская
пара Александра Степанова/Иван Букин заняли третье место на пятом этапе
Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Пекине.
Российский
дуэт в сумме за произвольный танец и короткую программу получили от судей 177,
41 балл. Победителями стали американцы Майа и Алекс Шибутани, набравшие 185,13
баллов. Вторые – канадская пара Кейтлин Уивер и Эндрю Поже, на счету которых
181, 54 балла.
Еще одна
российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов расположились на
четвертом месте (171, 94).
Фигурное
катание
Пекин (Китай)
Гран-при. 5-й этап
Cup of China
1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 185,13
2. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 181,54
3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 177,41
4. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 171,94
5. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 150,78
6. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай) – 149,80
7. Анастасия Каннусио – Колин Макманус (США) – 141,17
8. Сун Линьшу – Сунь Чжомин (Китай) – 130,90
9. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай) – 117,32