Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Локомотив
Футбол  Динамо- : -Зенит-2
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Арсенал
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российская пара Степанова/Букин стали третьими на этапе Гран-при в Пекине

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская пара Александра Степанова/Иван Букин заняли третье место на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Пекине.

Российский дуэт в сумме за произвольный танец и короткую программу получили от судей 177, 41 балл. Победителями стали американцы Майа и Алекс Шибутани, набравшие 185,13 баллов. Вторые – канадская пара Кейтлин Уивер и Эндрю Поже, на счету которых 181, 54 балла.

Еще одна российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов расположились на четвертом месте (171, 94).

Фигурное катание
Пекин (Китай)
Гран-при. 5-й этап
Cup of China

1. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 185,13
2. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 181,54
3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 177,41
4. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 171,94
5. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 150,78
6. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай) – 149,80
7. Анастасия Каннусио – Колин Макманус (США) – 141,17
8. Сун Линьшу – Сунь Чжомин (Китай) – 130,90
9. Чэнь Хун – Чжао Янь (Китай) – 117,32

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Китайцы Сяоюй и Чжан лидируют после короткой программы у пар в Пекине, Кавагути и Смирнов – шестыеНа этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине (Китай) состоялась короткая программа у пар. Лидирует китайская пара Юй Сяоюй/Хао Чжан.Китаец Боян лидирует после короткой программы на Cup of China, Воронов – четвертыйНа пятом этапе Гран-при по фигурному катанию – Cup of China завершились соревнования у мужчин в короткой программе.Радионова – вторая после короткой программы на Cup of ChinaРоссийская фигуристка Елена Радионова заняла второе место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при в Китае.Российская пара Степанова/Букин идут третьими после короткого танца на этапе Гран-при в ПекинеРоссийская пара Александра Степанова/Иван Букин занимает третье место после короткого танца на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Пекине.Китайская битва за Марсель. Наступает решающая фаза борьбы за финал «Гран-при»Китайская битва за Марсель. Наступает решающая фаза борьбы за финал «Гран-при»В Пекине стартует предпоследний, пятый этап серии «Гран-при» по фигурному катанию – Кубок Китая. Представляем его основные интриги.Степанова и Букин стали пятыми в танцах на льду на «Скейт Канада»Российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин занял пятое место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада».«Спасибо!» Как Евгения Медведева разговаривала прямо по ходу выступления (видео)«Спасибо!» Как Евгения Медведева разговаривала прямо по ходу выступления (видео)Чемпионка мира удивила программой, в которой кроме блестящей техники и интереснейшей хореографии присутствовало еще и живое общение с залом.Возвращение на Великие Озера. Чего ждать от россиян на этапе «Гран-при» в КанадеВозвращение на Великие Озера. Чего ждать от россиян на этапе «Гран-при» в КанадеЛучшая фигуристка мира Евгения Медведева в эти выходные выступит в своем первом официальном старте нового сезона.Сегодня в Миссиссаге стартует второй этап «Гран-при» Skate CanadaВ пятницу в Миссиссаге начнется второй этап «Гран-при» Skate Canada.Синицина и Кацалапов стали победителями второго этапа Кубка России в Йошкар-ОлеВ Йошкар-Оле состоялся второй этап Кубка России по фигурному катанию. В танцах на льду победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.Синицина и Кацалапов выиграли второй этап Кубка России по фигурному катанию в танцах на льдуВ Йошкар-Оле проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. Победу в танцах на льду одержала пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.Марина Зуева: Каждый день видеть, как катается Патрик Чан – счастье!Марина Зуева: Каждый день видеть, как катается Патрик Чан – счастье!Знаменитый тренер рассказала о своих новых учениках, а также заверила, что продолжит бороться за российскую пару Синицина-Кацалапов.Степанова и Букин стали победителями на Finlandia TrophyРоссийский танцевальный дуэт Александра Степанова /Иван Букин завоевал золотые награды на международном турнире Finlandia Trophy в Эспоо.Степанова и Букин лидируют после короткого танца на Finlandia TrophyРоссийские танцоры Александра Степанова и Иван Букин показали лучший результат в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиВсе по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиSovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.Столбова/Климов, Ильиных/Жиганшин, Степанова/Букин не выступят на контрольных прокатах в СочиВ субботу в Сочи фигуристы основного состава сборной России покажут короткие программы нового сезона.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.Александр Жулин: Ильиных нужен КацалаповТренер Александр Жулин рассказал о впечатлениях от российских танцевальных пар Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Елена Ильиных/Руслан Жиганшин.Илья Авербух: Все три наши фигуристки способны выиграть чемпионат мираИлья Авербух: Все три наши фигуристки способны выиграть чемпионат мираПризер Олимпиады-2002, известный хореограф Илья Авербух в интервью Sovsport.ru оценил перспективы россиянок перед произвольной программой.Чарли Уайт: Россиянам пора перестать страдать по поводу распада пары Ильиных/КацалаповОлимпийский чемпион Сочи-2014 в танцах на льду Чарли Уайт подвел итоги соревнований в Бостоне, где в эти дни проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

Никита Кацалапов
Никита Кацалаповвсе новости
Виктория Синицина
Виктория Синицинавсе новости
Иван Букин
Иван Букинвсе новости
Александра Степанова
Александра Степановавсе новости
Cup of China
Cup of China

Cпецпредложение