Куницкая – чемпионка промоутерской компании Invicta в легчайшем весе
Российская девушка-боец Яна Куницкая стала новой чемпионкой промоутерской компании Invicta в легчайшем весе.
19 ноября рано утром по московскому времени в Канзасе она отобрала титул у Тони Эвингер, победив ее болевым приемом в первом раунде.
Таким образом, Куницкая одержала десятую победу в своей карьере при двух поражениях Защищать свой пояс она будет не раньше марта 2017 года.
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