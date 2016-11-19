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Куницкая – чемпионка промоутерской компании Invicta в легчайшем весе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская девушка-боец Яна Куницкая стала новой чемпионкой промоутерской компании Invicta в легчайшем весе.

19 ноября рано утром по московскому времени в Канзасе она отобрала титул у Тони Эвингер, победив ее болевым приемом в первом раунде.

Таким образом, Куницкая одержала десятую победу в своей карьере при двух поражениях Защищать свой пояс она будет не раньше марта 2017 года.

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