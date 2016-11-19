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Промес может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

Форвард «Спартака» Квинси Промес может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает британский портал Liverpool Echo.

Главный тренер английского клуба Юрген Клопп стремится укрепить атакующую линию команды и хочет приобрести 24-летнего голландского форварда уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Промеса с московским клубом рассчитан до 2021 года, а руководство команды не хочет расставаться с нападающим сборной Голландии меньше, чем за 25 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Промес перешел в «Спартак» в 2014 году и в 71 встрече за столичную команду провел 36 мячей.

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