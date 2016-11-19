Калверт, Холтби, Летанг – звезды дня в НХЛ

Форвардй «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Калверт признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

На счету Калверта победный гол в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2)

Второй звездой стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, отразивший все 25 бросков по своим воротам во встрече с «Детройт Ред Уингз» (1:0).

Третьей звездой был назван защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг, ставший автором победной шайбы в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ).