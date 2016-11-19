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Источник: Таски счастлив в «Спартаке», желания покинуть команду у него нет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Спартака» Сердар Таски счастлив в клубе и не собирается покидать команду, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Таски счастлив в «Спартаке», желания покинуть команду у него нет. Разговоров о возможном переходе куда-либо не ведется», - сообщил источник.

Ранее, турецкие СМИ сообщили о возможно переходе Таски в «Транзорспор».

Напомним, 29-летний защитник, который имеет немецкое и турецкое гражданство, перешел в «Спартак» из «Штутгарта» в августе 2013 года. Второй круг сезона-2015/16 он провел в аренде в «Баварии», сыграв три матча в чемпионате Германии. В текущем сезоне Таски провел семь матчей за красно-белых. Контракт игрока со «Спартаком» истекает летом 2017 года.

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