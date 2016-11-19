Источник: Таски счастлив в «Спартаке», желания покинуть команду у него нет
Полузащитник «Спартака» Сердар Таски счастлив в клубе и не
собирается покидать команду, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник,
знакомый с ситуацией.
«Таски счастлив в «Спартаке», желания покинуть
команду у него нет. Разговоров о возможном переходе куда-либо не ведется»,
- сообщил источник.
Ранее, турецкие СМИ сообщили о возможно переходе Таски в «Транзорспор».
Напомним, 29-летний защитник, который имеет немецкое и турецкое гражданство,
перешел в «Спартак» из «Штутгарта» в августе 2013 года. Второй круг сезона-2015/16
он провел в аренде в «Баварии», сыграв три матча в чемпионате Германии. В
текущем сезоне Таски провел семь матчей за красно-белых. Контракт игрока со
«Спартаком» истекает летом 2017 года.
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