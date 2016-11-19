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Кристиан Паскуато: Был бы доволен победе над «Зенитом» со счетом 1:0

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в матче 14-го тура премьер-лиги.

– О Санкт-Петербурге слышал только то, что это хороший европейский город. Зато многое знаю о «Зените» – я смотрел игры с их участием, когда еще играл в Италии. Думаю, это одна из сильнейших российских команд. Я хорошо знаком с Доменико Кришито, игравшим в «Ювентусе». Также знаю Лучано Спаллетти – экс-наставника «Зенита», который многого добился с этой командой. Я в курсе, что в прошлом году «Крылья» обыграли «Зенит» на выезде – 3:1. Это прекрасный результат. В этот раз я был бы доволен нашей победе даже со счетом 1:0.

– В каком настроении подходят «Крылья» к воскресному матчу?
– У нас всегда должно быть хорошее настроение и настрой на игру, несмотря на свое турнирное положение. Понимаем, что нам нужно много работать и прикладывать все усилия, чтобы до перерыва заработать как можно больше очков, – приводит слова Паскуато официальный сайт «Крыльев Советов».

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Напомним, «Зенит» и «Крылья Советов» встретятся в Санкт-Петербурге 20 ноября. Матч начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 13 туров сине-бело-голубые знимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 28 очков. Самарцы, набравшие восемь очков, идут на 16-й позиции. Для «Крыльев» это будет вторая игра под руководством Вадима Скрипченко. Экс-главный тренер «Урала» возглавил самарскую команду 3 ноября. В дебютном матче Скрипченко «Крылья» сыграли вничью с «Уралом» (2:2).

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Матч

Зенит - Крылья Советов

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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