Месси оплатил долг Ассоциации футбола Аргентины перед охранниками сборной
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оплатил долги
Ассоциации футбола Аргентины перед сотрудниками компании, которая обеспечивает
охрану национальной сборной, сообщает Lenata.ru со ссылкой на Diariounо.
По информации источника, к 29-летнему футболисту обратились
сотрудники службы безопасности с жалобой о невыплате заработной платы на
протяжении пяти-шести месяцев.
Капитан сборной Аргентины позвонил
отцу и попросил перевести деньги, которые покрыли задолженность перед
сотрудниками.
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