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Месси оплатил долг Ассоциации футбола Аргентины перед охранниками сборной

Источник:  Лента.РуКомментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оплатил долги Ассоциации футбола Аргентины перед сотрудниками компании, которая обеспечивает охрану национальной сборной, сообщает Lenata.ru со ссылкой на Diariounо.

По информации источника, к 29-летнему футболисту обратились сотрудники службы безопасности с жалобой о невыплате заработной платы на протяжении пяти-шести месяцев.

Капитан сборной Аргентины позвонил отцу и попросил перевести деньги, которые покрыли задолженность перед сотрудниками.

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