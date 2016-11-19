Российские конькобежки завоевали серебро КМ в командном спринте
На проходящем в японском Нагано втором этапе Кубке мира по конькобежному спорту женская сборная России завоевала серебряные награды в командном спринте.
Надежда Асеева, Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, Екатерина Лобышева показали результат 1 минута 28,58 секунды, уступив лишь японской команде (1.27,78). Бронзовые награды достались спортсменкам из Голландии.
Кубок мира
Второй этап
Женщины
Командный спринт
1. Япония – 1.27,78.
2. Россия – 1.28,58.
3. Голландия – 1.29,78.
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