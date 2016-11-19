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Российские конькобежки завоевали серебро КМ в командном спринте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в японском Нагано втором этапе Кубке мира по конькобежному спорту женская сборная России завоевала серебряные награды в командном спринте.

Надежда Асеева, Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, Екатерина Лобышева показали результат 1 минута 28,58 секунды, уступив лишь японской команде (1.27,78). Бронзовые награды достались спортсменкам из Голландии.

Кубок мира
Второй этап
Женщины
Командный спринт

1. Япония – 1.27,78.

2. Россия – 1.28,58.

3. Голландия – 1.29,78.

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